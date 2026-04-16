Buruaga da la salida al Rallye Festival Hoznayo, que convierte a Cantabria en "capital mundial del motor"

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, da la salida al Rallye Festival de Hoznayo - GOBIERNO

LIÉRGANES 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dado la salida este jueves al Rallye Festival de Hoznayo 2026, que durante tres días convertirá a Cantabria "en la capital mundial del motor".

La cita ha comenzado este jueves con la celebración del Shakedown 'Liérganes', un tramo de 3,09 kilómetros que ha sido la primera toma de contacto para equipos y pilotos antes de este inicio oficial de la competición.

En la ceremonia de salida, la presidenta ha estado acompañada por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; el alcalde de Liérganes, Ángel Bordas; y el organizador del Rallye, Marcos Diego.

Para Buruaga, "hoy tenemos mucho y bueno que celebrar" porque, con el Rallye de Hoznayo, "Cantabria entera vibra y acelera", ha dicho al comienzo de esta cita deportiva, que ha calificado como "paraíso" y "museo viviente" para todos los aficionados.

Ha subrayado la "cultura automovilística" de la comunidad autónoma por tradición, identidad, cantera y por contar con asfaltos y trazados "únicos", con "grandes pilotos" como Chus Puras, ocho títulos de Campeón de España de Rallies y la victoria en el mundial en Córcega 2011; Dani Sordo, con décadas en la élite del campeonato del mundo; y Quique Ojeda, primer campeón del Intercontinental Rally Challenge, entre otros.

Asimismo, ha destacado el "potente impacto turístico" de este Rallye, que ha calificado como "una herramienta muy poderosa de atracción y de proyección turística" que atrae a aficionados de toda Europa y que al llegar descubren gastronomía, naturaleza y hospitalidad.

Para la presidenta, esta prueba también significa "economía local y regional" y en esta ocasión "vale doble" porque se celebra fuera de la temporada turística y, por lo tanto, "estamos desestacionalizando".

"No solo vamos a dar a conocer la competición, sino también mostramos territorio, lo que somos y los muchísimos atractivos que tenemos", ha asegurado Buruaga, que ha garantizado el apoyo del Gobierno al Rallye y ha destacado que este año la Fundación Camino Lebaniego se suma a Cantur como patrocinador.

Además, se ha mostrado convencida de que esta edición volverá a batir nuevos récords de asistencia, y ha destacado la presencia, entre sus participantes, del finlandés Tommi Mäkinen, cuatro veces campeón del mundo de rallies, al volante de un Mitsubishi Lancer Evo VI Grupo A, uno de los vehículos más icónicos de su trayectoria deportiva.

EL RALLYE

Tras el arranque este jueves, mañana la primera sección del rallye comenzará por la tarde con el primer tramo 'E1 Secadura' a las 16.25 horas. Un recorrido muy conocido por los aficionados que comenzará poco después del cruce de Solórzano y ascenderá hasta el alto de Campo la Cruz, para finalizar, tras una espectacular bajada, en el pueblo de Secadura.

A continuación, se disputará el 'E2 Llueva', que comienza en ese pueblo y continuará en la subida hasta el alto de Fuente las Varas. La jornada del viernes se cerrará con el 'E3 Entrambasaguas', a las 17.30 horas, un tramo que repite recorrido del año pasado, y partirá de Entrambasaguas para subir hasta el cruce del pueblo de Santa Marina y descender hacia Solares.

El sábado será la jornada más intensa con tres tramos que se disputarán a doble pasada, una por la mañana y otra por la tarde. Será el 'E4/7 Hazas de Cesto', el 'E5/8 Entrambasaguas' y el 'E6/9 Hermosa', uno de los tramos tradicionales de la prueba.

La gran novedad de esta edición llegará el domingo con la incorporación de tramos en la jornada final. Pasadas las 10.30 horas se disputará el 'E10 Hoznayo', un nuevo tramo urbano en formato bucle, y concluirá con el 'E11 Peña Cabarga', uno de los más míticos del Rallye.

Tras la subida, los pilotos descenderán a Hoznayo, donde se celebrará el tradicional pasillo humano que pondrá el broche final a esta edición.