El Campeonato de España Campo a Través para Discapacitados Intelectuales cita a 160 deportistas en Santander

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Campa de La Magdalena de Santander acoge hoy el Campeonato de España Campo a Través para Discapacitados Intelectuales, que reunirá a 160 deportistas de toda España.

Tendrán lugar las pruebas de las diferentes categorías -Competición, Adaptada y Habilidades- y reunirá a deportistas de entre 14 y 60 años.

Las pruebas a desarrollar incluyen distancias entre los 1.000 a los 4.000-5.000 metros, según las edades.

La Federación Cántabra de Deporte para Discapacitados Intelectuales (FCDDI) es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es coordinar los deportes que practican las personas con discapacidad, encuadrados en los clubes afiliados a esta Federación, ayudando tanto a los equipos como a los deportistas en la asistencia a competiciones nacionales.