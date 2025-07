Cantabria concederá su 'C' cultural a la Coral de Torrelavega

La presidenta ha ordenado iniciar los trámites para otorgar a la sociedad esta distinción por su "brillante trayectoria"

TORRELAVEGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado la concesión de la insignia 'C', que reconoce a personas o entidades vinculadas al ámbito de la cultura de la comunidad autónoma, a la Coral de Torrelavega por la "brillante trayectoria" de la agrupación polifónica más antigua de la región y por su "destacada contribución a la promoción de la cultura musical".

Buruaga ha realizado este anuncio durante su intervención en el acto conmemorativo del centenario de esta sociedad fundada en 1925 bajo la dirección de Lucio Lázaro. Allí ha confirmado que ya ha dado instrucciones para iniciar la tramitación del correspondiente acuerdo, que será aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Cultura, según lo establecido en el Decreto 32/1986, de 22 de mayo, por el que se regula de concesión de insignias en el ámbito de la cultura de Cantabria.

"Os sobran los méritos, porque nuestra comunidad ha aprendido con la Coral de Torrelavega a disfrutar de la música clásica y también de nuestra música popular, con una calidad y un estilo propio avalado por importantísimos premios nacionales e internacionales", ha señalado.

Buruaga ha explicado que la insignia consiste en una 'C' estilizada y esmaltada con los colores de Cantabria y con el escudo regional en dorado en la parte inferior. "Una 'C' que representa no solo la inicial de nuestra tierra, sino también la de la cultura en mayúsculas y la C de Coral, aunque la mayúscula en este caso la ponéis y representáis vosotros", ha añadido.

La jefa del Ejecutivo también ha valorado el trabajo de cantera que realiza y su compromiso para preservar la historia de la institución y mantener vivo el legado de Lucio Lázaro. A su juicio, esta agrupación, que lleva un siglo representando a Torrelavega y Cantabria por toda España, es un ejemplo de la riqueza coral de la comunidad autónoma, donde hay cerca de un centenar de coros repartidos por todo el territorio y una fuerte tradición asociada a la música, al canto y a la cultura en general.

LA LECHERA

Aprovechando su presencia en la capital del Besaya, la presidenta Buruaga ha asegurado que Torrelavega va a dar un "salto exponencial" cuando concluya la transformación de La Lechera en un centro cultural, artístico y expositivo que está llamado a "impulsar esta comarca como referencia cultural" y a agrupar en una misma sede a las diferentes escuelas y colectivos que en la actualidad están repartidos en distintos puntos de la ciudad.

"Estoy convencida de que Torrelavega va a ganar en liderazgo y va a recuperar su empuje en los próximos años. Cantabria no puede funcionar sin Torrelavega y esta ciudad es un pilar de nuestra comunidad que necesita la implicación de todas las administraciones para afrontar los retos que tenemos por delante", ha dicho.

Entre ellos, ha hecho mención a los desafíos en materia de infraestructuras, relanzamiento industrial, vivienda asequible y atracción de nuevas iniciativas de actividad económica y desarrollo cultural, y ha garantizado el "empuje" del Gobierno autonómico para avanzar en estos ámbitos.

Para concluir, ha reiterado su felicitación y ha deseado "larga vida" a esta sociedad coral que es una "seña de identidad de Torrelavega", un emblema de la "marca Cantabria" y un "sello de nuestro patrimonio cultural".

Sáenz de Buruaga ha estado acompañada en el acto, que ha tenido lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la concejala de Cultura, Esther Vélez, y el presidente de la Sociedad Coral, José Nicasio Gutiérrez, entre otros representantes institucionales locales y autonómicos.

La propia presidenta ha sido la encargada de recoger el obsequio que la Coral ha concedido al Gobierno de Cantabria por su colaboración a lo largo de estos cien años de trayectoria, junto a otras instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega, el Parlamento y la Delegación del Gobierno.

Asimismo, también han sido distinguidos 30 antiguos coralistas, los actuales componentes de la sociedad, integrantes de las diferentes juntas directivas, el coro infantil y juvenil, socios, patrocinadores y medios de comunicación.

La ceremonia ha incluido la interpretación de diferentes temas como 'Sobre las aguas', 'Viento del Norte', 'Boda en la aldea' y 'Lion sleeps tonight', este último, por parte del coro infantil y juvenil.

PROGRAMA DEL CENTENARIO

Los actos del centenario, que comenzaron en diciembre de 2024 y se extenderán hasta finales de este año, incluyen una amplia variedad de actividades, desde conciertos y grabaciones hasta exposiciones y talleres formativos. Además de la gala de este miércoles, el otro evento central llegará el 23 de septiembre con el estreno de una obra musical dedicada a la efeméride y la presentación de un documental sobre la Coral.

El programa cuenta con el respaldo del Comité de Honor, presidido por los Reyes de España, y de un comité organizador compuesto por autoridades locales, representantes culturales, sociales y miembros de la Sociedad Coral.