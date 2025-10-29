Las características de las proteínas para conocer distintos aspectos del Paleolítico, en el ciclo del MUPAC

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'La pieza del mes' organizado por la Consejería de Cultura en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, se centrará en su próxima convocatoria en la conferencia titulada '¿Machos o hembras? analizando proteínas antiguas para conocer el sexo de los animales cazados durante el paleolítico', que será impartida por la investigadora Leire Torres Iglesias el martes 4 de noviembre a las 19 horas.

En la última década, el estudio de las proteínas conservadas en huesos y dientes fósiles se ha convertido en una importante herramienta para profundizar en el conocimiento sobre la evolución humana y la forma de vida de las sociedades prehistóricas.

A partir de un molar de bóvido hallado en la cueva de El Castillo, en esta charla se mostrará cómo el análisis de proteínas, como el colágeno y la amelogenina, permite identificar la especie y el sexo biológico de los animales cazados durante el Paleolítico, ha explicado el Gobierno.

Estos datos aportan una valiosa información para comprender cómo estos grupos humanos gestionaban los recursos animales y su relación con el entorno natural que habitaban. L

eire Torres Iglesias es graduada en Geografía e Historia por la Universidad de La Rioja y Doctora en Arqueología Prehistórica por la Universidad de Cantabria. Actualmente es investigadora Marie Sklodowska-Curie en el Globe Institute de la Universidad de Copenhague y colaboradora del grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria.

Su investigación se centra en el estudio de las estrategias de subsistencia durante el Paleolítico a través del estudio de los restos faunísticos, combinando la arqueozoología y la paleoproteómica.

La actividad se llevará a cabo en la sede del Mercado del Este, con acceso libre hasta completar el aforo.