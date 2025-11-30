Archivo - La comedia 'Entre bobos anda el juego' llega este jueves al Palacio de Festivales con las entradas agotadas - PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comedia teatral 'Entre bobos anda el juego' llega este jueves, 4 de diciembre, a las 19.30 horas, al Palacio de Festivales de Cantabria con las entradas agotadas, mientras que el 10% de ellas se pondrán a la venta esa misma mañana, a las 11.00 horas, en la taquilla y a través de la web.

La Sala Pereda acogerá esta propuesta de Verbo Producciones y el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, versionada por Fernando Ramos y dirigida por Paco Carrillo, que cuenta con una duración de 90 minutos.

En tono de comedia alocada y de figurón, es un canto a la libertad de la mujer y a su derecho a elegir la vida que ha de llevar.

Don Lucas es un adinerado que ha acordado con Don Antonio el matrimonio de su hija Doña Isabel, que está totalmente dispuesta a no casarse, aunque pesa sobre ella la autoridad impuesta en la época por el hombre, que lleva a la mujer de la mano de su padre a la mano de su marido.

Ella está secretamente enamorada de Don Pedro y entre ambos amantes se establecerá una consecución de entregas, malentendidos, celos, discusiones, mentiras y verdades, que nos llevará al divertido desenlace de este enredo.

El reparto está compuesto por José Guerrero, Beatriz Solís, Pedro Montero, Fernando Ramos, Rubén Arcas, Dani Jaén, Manuel Menárguez