El Coro Joven de Santander ofrece este viernes un concierto solidario a favor de la Cocina Económica

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales acogerá este viernes 5 el Concierto Solidario de Navidad del Coro Joven de Santander, que, bajo la dirección de César Marañón, recaudará fondos en beneficio de la Cocina Económica.

El programa que ofrecerá esta coral fusionará clásicos navideños con temas musicales más actuales y conocidos, en un concierto organizado por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y que cuenta con la colaboración del Grupo Casado.

El director ha explicado que los espectadores podrán disfrutar tanto de los villancicos tradicionales del país como de algunos procedentes de otros lugares del mundo y que son "muy conocidos por todos".

El concierto será a las 20.00 horas en la sala Pereda del Palacio de Festivales, y las entradas se pueden adquirir en la web y en la taquilla al precio de 10 euros.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado que esta cita "da la oportunidad de asistir a un recital especial donde podremos comprobar la calidad y entrega de nuestros jóvenes cantantes, y además ayudar a una institución que se define por su entrega a los demás, por su compromiso por mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad".

El Coro Joven de Santander reúne a una treintena de jóvenes de toda Cantabria de entre 15 y 26 años. El proyecto comenzó en 2017 con la esperanza de formar un coro joven de calidad que ocupara el "vacío" existente dentro del panorama coral cántabro.

Desde su formación, el coro ha obtenido el segundo premio, la Lira de Plata, en la LI edición del Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, ha ofrecido conciertos en escenarios de toda Cantabria y ha colaborado con distintas agrupaciones de la región.