Cultura concede ayudas de 199.000 euros para seis largometrajes y series audiovisuales

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SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), ha concedido ayudas que suman 199.000 euros para la producción y el desarrollo de seis largometrajes y series audiovisuales.

Según las resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entre los proyectos audiovisuales beneficiarios de las ayudas figuran 'Mi Dolores', con 50.000 euros; 'Cuando miro a la ventana veo el bosque' (55.000 euros), y 'La melodía invisible' (49.000 euros).

También han resultado beneficiarios los proyectos audiovisuales 'Hasta la piel', 'Raqueros' y 'La Florentina', a cada uno de los cuales le corresponden 15.000 euros.