Cultura presenta este sábado el catálogo de la exposición de Rafa Muro en el Museo de la Naturaleza

Archivo - El pintor Rafa Muro - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura presentará este sábado, 2 de mayo, el catálogo de la exposición de Rafa Muro 'La naturaleza también dibuja' que alberga el Museo de la Naturaleza de Cantabria, MUNAT. El acto será a las 12.00 horas y contará con la presencia del artista, quien ofrecerá al final una visita guiada a la muestra.

La propuesta de Muro dialoga con los fondos del museo y genera un intercambio entre arte, naturaleza y ciencia. El crítico de arte Gabriel Rodriguez señala sobre esta exposición que "el diálogo con el espacio expositivo lo ha llevado a mimetizarse con la postura propia del investigador, a utilizar las placas de Petri, para observar qué pasa con la pintura, cómo desarrolla su vida propia en un espacio experimental".

"¿Qué hace la pintura cuando no la miramos? ¿Cómo puedo observar la naturaleza y la evolución de los paisajes diminutos de la materia en un espacio íntimo, acotado, en un mundo segregado? Es el asombro ante las imágenes que no vemos, fecundadas por una mirada renovada, inocente, que se detiene igualmente en las formas abisales, en las líneas de las telarañas, las mariposas nocturnas o las flores marchitas", expone.

Rafael Muro (Santander 1955) es un artista conocido por su pintura abstracta. Su obra se caracteriza por un proceso de creación en el que se deja guiar por la materia pictórica depositada sobre el lienzo, que él trabaja en posición horizontal y de manera azarosa.

Muro describe su pintura como un resultado de la práctica en el taller, donde "la materia se adhiere al lienzo" de manera azarosa. Su estilo se considera independiente y atípico, aunque está en diálogo con la evolución del arte contemporáneo.

Ha recibido varios galardones y menciones a lo largo de su carrera, entre ellos el primer Premio del XXXI Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sáinz en 2008 y una Mención de Honor en el Certamen Nacional de Pintura del Ayuntamiento de Villaescusa en 2022.