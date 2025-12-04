Un documental sobre albarqueros y talleres-cuentacuentos, propuestas del Museo Etnográfico para diciembre

Museo Etnográfico de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Consejería de Cultura ha organizado este diciembre una serie de actividades promovidas por el Museo Etnográfico de Cantabria que incluyen la proyección de un documental sobre el oficio de albarquero y talleres-cuentacuentos que se desarrollarán en la Biblioteca Central y en la sede de este centro en Muriedas (Camargo).

Con el objetivo dar a conocer el patrimonio cultural de carácter inmaterial con el que cuenta la región, el martes 16, a las 19.00 horas, se proyectará en la Biblioteca Central el documental 'Retrato de un Albarquero', realizado por Prince Berkoh, un retrato íntimo sobre Rafa, uno de los últimos artesanos que continúa elaborando albarcas cántabras de manera tradicional.

El corto documental explora la historia, el proceso y el legado de un oficio que poco a poco desaparece, manteniendo viva una parte esencial de la identidad rural de Cantabria.

Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio con el propio Rafa, protagonista del documental, donde el público podrá conocer de primera mano su experiencia y visión sobre este arte.

Le acompañarán sus hijos, integrantes del grupo Hermanos Cosío, uno de los más populares de canción regional que cuentan, entre otros estilos, con un amplio repertorio dedicado a las tradiciones de Cantabria. Además, intervendrán con algún tema dedicado a su padre y a todos los que han ejercido este oficio que fue declarado Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial en el año 2018.

TALLERES-CUENTACUENTOS

Por otra parte, ya entrada la Navidad, en la sede del propio Museo Etnográfico se ha programado, para edades comprendidas entre los 6 y 12 años, el taller infantil 'Cuentavidad', que se desarrollará en dos sesiones en horario de 10.30 a 12.00 y de 12.30 a 14.00 horas durante los días 23, 26, 30 de diciembre y 2 de enero.

Este taller-cuentacuentos pone la Navidad en Cantabria como centro de la actividad. El cuentacuentos irá acompañado por un teatro, y se hablará de las distintas tradiciones navideñas de la región y algunos de sus elementos más particulares como las torrijas o el Ramo de Navidad.

Entre sus objetivos destacan fomentar la observación y conocimiento del entorno cercano, estimular la creatividad y aumentar el conocimiento de las tradiciones populares cántabras, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Las plazas son limitadas y la entrada gratuita. Para participar en los talleres es imprescindible reserva previa llamando al 942251347, en horario de apertura pública del museo.

