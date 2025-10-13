El FIS clausurará su 75ª edición con Orquesta del Festival de Bayreuth Bayreuth

La gira del 150 aniversario del Festival de Bayreuth (Alemania) pasará por el Teatro Real de Madrid - FESTIVAL PERELADA

La Orquesta del Festival de Bayreuth --considerado el templo del canon operístico de Richard Wagner y que fue fundado por él en 1876-- clausurará la 75 edición del Festival Internacional de Santander (FIS) el día 31 de agosto de 2026.

Según ha informado el FIS, la formación protagonizará el último concierto del 75 aniversario como parte de su primera gira por varias ciudades, con la que conmemora el 150 aniversario del Festival fundado por el compositor alemán.

En España, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, también ofrecerá otros conciertos en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

La orquesta ofrecerá una selección de los momentos más emblemáticos como 'El anillo del nibelungo', con fragmentos orquestales y vocales de las óperas 'El oro del Rin', 'La Valkiria', 'Sigfrido' y 'El ocaso de los Dioses'.

El prestigioso maestro español, uno de los triunfadores de las tres últimas ediciones del Festival de Bayreuth, será el director musical de esta gira presentada este lunes en Peralada (Gerona), en cuyo festival (que se celebrará en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana) comenzará dicho recorrido musical.

La última actuación de la Orquesta en España tuvo lugar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en 2012, después de medio siglo de ausencia. Antes de aquella visita, la última actuación había sido en 1955, también en el Liceu, bajo la dirección de Wieland y Wolfgang Wagner.

En la rueda de prensa de presentación, el director del FIS, Cosme Marina, ha expresado su "especial alegría" por colaborar "con el Festival de Peralada y con el resto de las instituciones y teatros", así como su agradecimiento a la directora del Festival de Bayreuth, Katharina Wagner, por su trabajo, dedicación e impulso para sacar adelante el proyecto.

El director del FIS ha afirmado que "queremos traer a Santander y Cantabria la mayor excelencia internacional y este programa será uno de los grandes acontecimientos de estos 75 años".

Marina ha explicado que para este aniversario se ha planteado una programación "excepcional", en cuya inauguración contará con una nueva producción de 'La flauta mágica', dirigida musicalmente por el maestro David Afkham.