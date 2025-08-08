La Fundación Camino Lebaniego trae el folflore ucraniano a Potes el 12 de agosto

La actuación tendrá lugar en el Parque Jesús Monasterio a las 19.00 horas

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Fundación Camino Lebaniego, llevará el próximo 12 de agosto a Potes un espectáculo de danza tradicional ucraniana del Horlychka Dancing Group, también conocido como Gorlitsa, procedente de Kamenets Podolsky.

La cita tendrá lugar en el Parque Jesús Monasterio a las 19.00 horas y se enmarca en la celebración del X Aniversario de los Caminos del Norte en Cantabria como Patrimonio de la Humanidad, el costero y el lebaniego.

El municipio de Potes está incluido en el Camino Podolico que forma parte, junto al Lebaniego, de la Federación Europea de los Caminos de Santiago.

Y la actuación forma parte de la XXXVII Muestra Internacional de Folklore 'Por las Tierras de Cantabria', organizada por la Agrupación de Danzas 'Virgen de las Nieves' y la Asociación Cultural 'Por las Tierras de Cantabria'.

Además, esta función tiene un "marcado carácter simbólico", ya que representa un acto de "hermanamiento y solidaridad cultural en un contexto internacional especialmente sensible", ha destacado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

La gira del grupo ucraniano, integrado por 40 personas, se extenderá durante 20 días, de los cuales diez estarán en Cantabria, cinco en Asturias y otros tantos serán de desplazamientos internacionales.

A lo largo de su estancia, los artistas combinarán sus presentaciones con momentos de descanso y visitas culturales, en una experiencia de intercambio cultural "única".

La participación del grupo Horlychka ha supuesto "un gran esfuerzo logístico y diplomático", debido a la situación bélica en Ucrania. Tras "complejos" trámites y con el respaldo de las autoridades ucranianas, se ha concedido a los integrantes del grupo un permiso especial por tratarse de una actividad de carácter cultural y representativo, explica el Ejecutivo.