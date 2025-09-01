El gallego Andrés Gabarres gana el IV Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre de Cabárceno

Pintura ganadora del IV Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre de Cabárceno - GOBIERNO DE CANTABRIA

(((Atención abonados. Esta información sustituye a la anterior por una error de la fuente informante en el apellido del ganador. Ya corregida, queda como sigue. Disculpen las molestias)))

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

El gallego Andrés Gabarres ha ganado el IV Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que, organizado por la empresa pública Cantur y el propio parque, se ha celebrado este domingo en distintas zonas de la instalación.

El artista de El Ferrol se ha hecho merecedor del galardón, dotado con 2.000 euros, con una obra realizada en óleo acrílico sobre lienzo en la que plasma un paisaje característico del parque protagonizado por unas cebras comunes con el lago Sexta y las telecabinas de fondo.

La directora general de Cantur, Inés Mier, y el director de Cabárceno, Míchel Valdés, han presidido la entrega de premios de este concurso que, a pesar de la climatología, reunió a 35 creadores procedentes de distintos puntos de España del medio centenar que se esperaba.

El segundo premio ha recaído en la obra de Alberto Fernández Hurtado y en tercera posición se ha clasificado Fernando Ureta, mientras que el cuarto galardonado ha sido Isidoro Moreno.

La cuarta edición del certamen, que ha coincidido con el 35 aniversario de Cabárceno, ha contado con sendos concursos en las categorías de Jóvenes artistas y Pequeños artistas, siendo las ganadoras Paula Guerrero y Macarena Rodríguez, respectivamente.

Los premios de la modalidad de adultos ha oscilado entre los 2.000 euros del ganador y los 600 del cuarto clasificado.

En cuanto a las categorías de menores, el galardón al Joven artista ha consistido en un lote de material artístico avanzado, mientras que el premio destinado al Pequeño artista ha incluido un set de iniciación.

El jurado encargado de valorar las obras ha estado formado por los artistas Joaquín Besoy, Francisco Díaz, José Antonio González 'Marnay' y Antonio Moro Galonce, junto con el coordinador del departamento de Educación del parque, Eduardo Vejo.