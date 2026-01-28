El Gobierno de Cantabria destaca la trascendencia social, ambiental y turística de 'La Vaca Gigante'

Presentación de La Vaca Gigante - GOBIERNO

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha presentado este miércoles la duodécima edición de La Vaca Gigante, consolidada como uno de los grandes eventos internacionales del surf de olas grandes, que combina deporte de élite, respeto por el entorno natural y promoción de la imagen de la comunidad autónoma en el exterior.

El acto ha comenzado con la actuación de 'La fábrica de la voz' y de la agrupación Virgen de las Nieves de Tanos y ha contado con la presencia de numeroso público, entre el que se encontraban representantes de diferentes instituciones y personalidades del ámbito del surf, que han coincidido en destacar el crecimiento y relevancia de la prueba.

Además, la presentación ha contado con la presencia los consejeros de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; de Medio Ambiente, Roberto Media; y de Educación, Sergio Silva.

En esta edición, a través de MARE se llevará a cabo una campaña de sensibilización de todas las actividades que realiza la empresa pública, y se instalarán contenedores amarillos para recoger todos los residuos que se generen. También se colocará una carpa de educación ambiental para explicar las actividades y las campañas en marcha.

En paralelo, un año más se fomentará el uso de transporte público y compartido para todos los espectadores que acudan a esta prueba.

Así lo ha dicho el consejero de Medio Ambiente, que ha definido La Vaca Gigante como una prueba "icónica, absolutamente consolidada y que lleva el nombre de Cantabria por todo el planeta", además de que encaja "a la perfección" con las políticas medioambientales y de sostenibilidad impulsadas por el Gobierno de Cantabria.

Por ello, ha recordado que su departamento colabora desde hace años con la organización para convertir a esta competición "emblemática" en un referente en gestión ambiental dentro de las actividades deportivas que se celebran en la comunidad.

A su vez, ha puesto en valor otros proyectos desarrollados por la organización de la prueba como 'La Vaca Cero Plástico', que busca eliminar el uso de plásticos de un solo uso durante la competición y ha permitido retirar "decenas de kilos" de la costa cántabra.

ATRACCIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE

Por su parte, el titular de Turismo y Deporte ha subrayado el carácter singular de La Vaca Gigante, destacando que se trata de un evento que "trasciende lo puramente deportivo" y se convierte en una "potente" herramienta de promoción turística de Cantabria y una palanca de "atracción de turismo sostenible".

"Es un espectáculo deportivo al más alto nivel, en el que participan deportistas de élite, pero también es un escaparate al mundo de los atractivos turísticos que tiene nuestra costa", ha señalado.

En este sentido, ha puesto en valor el papel del deporte como motor de un modelo turístico sostenible y desestacionalizado, remarcando además el valor excepcional del entorno en el que se celebra. En este sentido, ha destacado que es de las pocas pruebas deportivas, "por no decir la única", que se disputa en un Geoparque Mundial de la UNESCO, en el de Costa Quebrada.

Martínez Abad ha incidido también en la proyección internacional del evento y en la capacidad del surf para posicionar a Cantabria como destino de referencia a nivel global. "El surf, en general, es un deporte que coloca el nombre de Cantabria y su costa en numerosas publicaciones como un destino a tener muy en cuenta", ha añadido.

Finalmente, el consejero de Educación, que se ha confesado aficionado al surf, ha destacado que este evento deportivo representa "importantes valores educativos" y, con ello, la promoción de hábitos saludables.

"Desde la Consejería promovemos una formación integral donde el deporte es, sin duda, una herramienta clave para transmitir valores como el esfuerzo, la superación personal, el trabajo en equipo o la concienciación ambiental", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que desde el Gobierno de Cantabria han "fijado el deporte como línea estratégica", que encaja dentro del Plan 'Cantabria es Salud'.