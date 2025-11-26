El Gobierno de Cantabria inicia las obras del nuevo graderío de los campos de fútbol 'Nando Yosu'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el presidente del Racing de Santander, Manolo Higuera, en el inicio de los graderíos de los campos de fútbol 'Nando Yosu' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha iniciado este miércoles las obras de los dos nuevos módulos de graderíos cubiertos en los campos 'Nando Yosu' de La Albericia, en Santander, que estarán en cuatro meses.

Esta actuación, que fue adjudicada a la empresa Vías y Construcciones del Norte, supone una inversión cercana a los 630.000 euros por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Los nuevos graderíos estarán situados en la zona oeste de los campos Nº3 y Nº4, para albergar 125 espectadores, todos ellos sentados.

El titular de este departamento, Luis Martínez Abad (PP), ha mostrado su satisfacción por la ejecución de este proyecto que, según ha indicado, era "muy esperado en los últimos años".

"Estamos muy felices de por fin podamos cumplir con este compromiso que teníamos con el Racing", ha destacado, para reconocer que ha sido una situación "compleja" el poder sacar la actuación adelante.

Por su parte, el presidente del Racing, Manolo Higuera, ha agradecido "la sensibilidad máxima" del Gobierno con el club, y ha valorado esta actuación "muy demandada", tanto por cerca del millar de niños que cada fin de semana entrenan en estos campos, como por sus familias.

"Estoy convencido que estas nuevas gradas serán un acicate ya que ofrecerán una mayor comodidad y protección" que antes no tenían ni los deportistas ni sus acompañantes", ha dicho.