El Gobierno felicita al BM Torrelavega por su temporada y confía en que en la actual mantenga ese "brillante rumbo"

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha felicitado al presidente del Bathco BM Torrelavega, Antonio Gómez Peña, por la "brillante temporada" que ha realizado, y se ha mostrado convencido de que en la que empieza ahora "sabrá mantener ese brillante rumbo y aumentar los triunfos".

En la reunión, en la que también ha estado el miembro de la directiva Alfredo Abarca, los representantes del club de balonmano han comentado al consejero distintos aspectos tanto deportivos como financieros de la anterior temporada que "fue histórica tanto por la clasificación para Europa, como por el tercer puesto en la clasificación de la Liga de la Liga Asobal".

Se han referido también a los proyectos que el club tiene en el plano social, destacando la puesta en marcha de un equipo de balonmano inclusivo.

"Un proyecto que nos hace mucha ilusión" ha señalado Abarca, quien también ha informado al consejero de la pronta creación de la fundación 'Balonmano Torrelavega', a la que han invitado a formar parte a la Consejería.

Tras repasar los proyectos deportivos y financieros de la temporada que ahora empieza, el consejero ha avanzado que, en los próximos días, el Gobierno ofrecerá una recepción a jugadores y cuerpo técnico, que servirá para desearles suerte al inicio de una nueva etapa de torneos.

Para esta nueva campaña, el Bathco Torrelavega ya ha conseguido alcanzar la cifra de un millar de socios gracias a la campaña 'Alma naranja', cuyo objetivo es superar el techo del año pasado superando los 1.700 socios.