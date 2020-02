Imanol Arias recibe el Premio Duende Zahorí

Publicado 09/02/2020 10:39:35 CET

TORRELAVEGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Imanol Arias ha recibido el décimo segundo Premio Duende Zahorí, otorgado por la Asociación 'Amigos del Teatro Concha Espina' en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega.

Tras la lectura del acta de entrega por parte del presidente de la asociación 'Amigos del Teatro Concha Espina', Miguel Ángel Romero, la concejala de Cultura, Esther Vélez, entregó a Arias el acta, y después se procedió a la entrega del galardón, que entregó el alcalde, Javier López Estrada.

En esta edición del premio, tras la obra 'El comandante no tiene quien le escriba', el Duende Zahorí ha recaído en el actor Imanol Arias, que ha hecho gala de su profesionalidad y tablas sobre el escenario, pese a encontrarse indispuesto.

Imanol Arias, en su intervención, ha agradecido el premio y ha alabado el "buen gusto" del público de Torrelavega por el teatro. Debido a su indisposición, ha dicho que "no sé cómo habrá salido la obra, si no les ha gustado me comprometo a volver gratis", y también ha tenido palabras para recordar que debemos "respetar los sueños de nuestros mayores".

Javier López Estrada, por su parte, ha agradecido a Imanol Arias su presencia sobre el escenario pese a encontrarse indispuesto, y ha alabado su trabajo y su carrera.

Manuel María Arias Domínguez, más conocido como Imanol Arias, es un actor español que destaca en teatro, cine y televisión, con títulos tan conocidos como 'El Lute: camina o revienta'; 'Brigada Central' y 'Cuéntame cómo pasó'.

Atesora premios como el premio ACE (Nueva York), TP de Oro, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, entre otros galardones.

Desde el año 2009, el premio Duende Zahorí lo han recibido actores como Rafael Álvarez 'El Brujo', Charo López, Juan Luis Galiardo, Josép María Pou, Ana Diosdado, María Galiana y Juan Echanove, Carmen Machi, Blanca Portillo, José Sacristán, la Compañía Tricicle y Concha Velasco.