'Origen' llevará este verano el folclore a diez municipios

Archivo - Coro Ronda Pico Cordel de Reinosa, una de las agrupaciones participantes en 'Origen' - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

TUDANCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La programación estival de 'Origen', impulsado por la Consejería de Cultura para acercar el folclore y las tradiciones cántabras, comienza este sábado, 4 de julio, en Tudanca, en un programa que recorrerá diez municipios y en el que participarán más de 40 agrupaciones, artistas y bandas de la comunidad.

Esta jornada inaugural tendrá lugar contará con la participación de destacadas formaciones de música y danza tradicional.

Comenzará a las 13.00 horas en el centro del municipio con la actuación de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos.

Por la tarde, la actividad se trasladará al jardín de la Casona de Tudanca, donde a partir de las 18.30 horas el grupo Los Verigüetos presentará la propuesta musical 'El Romancero en la Calle', acompañado por Eduardo Fuente y Pablo Mediavilla.

Posteriormente, actuará el Coro Ronda Pico Cordel de Reinosa y la jornada concluirá con el concierto de la agrupación Alegría Cántabra, a partir de las 20.30 horas.

Tras esta parada, 'Origen' llegará a Unquera (Val de San Vicente), Villaescusa, Pedreña (Marina de Cudeyo), Polientes (Valderredible), Potes, Ampuero, Liérganes, Puente San Miguel (Reocín) y San Felices de Buelna, extendiéndose hasta el próximo 20 de septiembre.