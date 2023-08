Preljocaj funde preocupación climática y música de Tchaikovski en 'El lago de los cisnes' del FIS

En su adaptación en Santander, el coreógrafo y director del Ballet mantiene la historia de amor y la transformación de la joven en cisne



El Ballet del coreógrafo y director francés Angelin Preljocaj va a representar este jueves, 10 de agosto, en el Festival Internacional de Santander una nueva versión de 'El lago de los cisnes', de los más famosos y representados en la historia.

En su adaptación, Preljocaj mantiene la historia de amor y el relato de una mujer joven transformada en cisne, pero funde la preocupación por el cambio climático con la música del compositor ruso Tchaikovski, autor de la obra original, que se estrenó en marzo de 1877 en el moscovita Teatro Bolshói.

La adaptación en el FIS se representará a partir de las 20.30 horas a la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander, y es la primera propuesta de danza dentro del programa de la 72ª edición del certamen.

Considerada como una obra maestra del romanticismo musical, esta pieza clásica cuenta con influencias de compositores como Beethoven y Mendelssohn, además de otros artistas del siglo XIX. Su orquestación moderna, combinada con la interpretación única de Tchaikovsky, hace que El lago de los cisnes sea una obra de referencia.

Pero en Santander se va a representar una adaptación del coreógrafo y director francés Angelin Preljocaj (Sucy-en-Brie, 1957). Así, su versión original, la narrativa romántica que habla sobre amor, magia y tragedia; elementos que caracterizan al ballet, presentan una nueva visión.

El coreógrafo y director funde la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático con la música de Tchaikovski, introduciendo breves fragmentos ajenos a la partitura original -también abreviada- en una versión de El lago de los cisnes que transcurre entre depósitos de combustibles fósiles, futuras plataformas de perforación y un amor que abandera la reivindicación medioambiental a lomos de su pasión.

De la versión original se mantiene la historia de amor y el fascinante relato de una mujer joven transformada en cisne: "el cambio más importante que he hecho es el rol de los padres, que para mí son muy importantes", afirma Preljocaj.

En cuanto a la partitura, "el 90% de la partitura es de Tchaikovski, y el otro 10% procedente de otras de sus obras. La partitura original dura tres horas, así que no la he mantenido en su totalidad. Y puesto que en mi versión quiero contar cosas que no están en el argumento original, he buscado otras piezas del conjunto de su obra, lo que me ha llevado a redescubrir a Tchaikovsky", añade el coreógrafo.

BALLET

Preljocaj, que antes de danza contemporánea empezó a formarse en el ballet clásico, trabajó con Merce Cunningham y Zena Rommett en Nueva York hasta que en 1984 formó su propia compañía, con la que ha lanzado coreografías de gran éxito que han sido incorporadas por los grandes ballets del mundo.

Sus producciones son ahora parte del repertorio de numerosas compañías, muchas de las cuales también le encargan producciones originales suyas. Destaca La Scala de Milán, el New York City Ballet y el Ballet de la Opera Nacional de Paris.

Ha realizado cortos, colaborado en varias películas de su propia obra coreográfica e incluso se han escrito libros sobre su obra.

Y durante su carrera, Preljocaj ha recibido numerosos premios, incluyendo el "Grand Prix National de la Danse" otorgado por el Ministerio de Cultura Frances en 1992.

Después de haber abordado Blancanieves y Romeo y Julieta, en 2020 Preljocaj asume el riesgo de someter un gran clásico a una osada revisión convirtiendo a la princesa Odette en una aguerrida ecologista.

El resultado, según ha valorado la crítica especializada, es un espectáculo bello y brillante que sucediendo en la actualidad nunca pierde la esencia del clasicismo.

Desde octubre del 2006, el Ballet Preljocaj y sus 24 bailarines permanentes han residido en el Pavillion Noir en Aix-en-Provence, un edifico enteramente dedicado a la danza.

MARCOS HISTÓRICOS: DE SÓPITU EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE NOJA

Por otro lado, el FIS incluye De sópitu, una producción del Festival para esta edición, cuya idea, selección y adaptaciones corresponden a Aarón Zapico y que se representará también este jueves a partir de las 21.30 horas en la Iglesia de San Pedro de Noja.

Zapico, uno de los artistas más solicitados del panorama actual, destaca por su firme contribución a la recuperación del patrimonio musical, junto a sus hermanos Daniel y Pablo, con quienes ha formado el conjunto instrumental vocal Forma Antiqva.