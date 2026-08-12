El programa semanal del proyecto de artes escénicas 'Territorio' arranca en Suances

Programa de artes escénicas 'Territorio'. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de artes escénicas 'Territorio' lleva esta semana 16 propuestas culturales a 12 municipios, que arrancará este miércoles, a las 21.30 horas, en El Torco (Suances), con la actuación musical de Annie Chambers, que interpretará 'Clásicos Disney a la luz de los farolillos'.

Mañana jueves será el turno de Nando Caneca con la obra 'Uco, un paisano diferente', que actuará a las 18.00 horas en Barriopalacio (Anievas), mientras que a las 18.30 horas la plaza de Viares de Suances será escenario del taller de Esfera 'El arriero de los juegos'.

Por su parte, el centro cívico de Arroyal (Valdeprado del Río) acogerá a las 20.00 horas la representación de 'Granujas a todo ritmo', a cargo de Consort Music. A las 22.30 horas será el turno de Daniel Peña con la actuación musical 'The gypsis' en el paseo marítimo de San Vicente de la Barquera.

La programación se trasladará el viernes 14, a las 18.00 horas, a la plaza de España de Escalante, con el taller de Esfera 'El arriero de los juegos'; y A las 19.00 horas a Soba (Casatablas), con el mago Xuxo, que presentará 'Xuxo en acción'.

El templete de la plaza de Potes será escenario a las 20.00 horas de la actuación musical 'Salitre', a cargo de Consort Music. A la misma hora, Piloskha y Bruno presentarán su actuación musical en la plaza mayor de Santillana del Mar. Y a las 20.30 horas, la plaza mayor de Ampuero acogerá la obra de Esfera 'Lost in covers'.

Para el sábado está programada la música de Ramón Bueno, a las 18.00 horas, en la iglesia del Puente Pumar (Polaciones), con la obra 'Único equipaje' (versión dúo). La plaza mayor del fuero de San Vicente de la Barquera acogerá, a las 19.30 horas, la representación de Amalgama Teatral 'Aurora y el cuento secreto'. A las 20.00 horas en el parque del Sansis de Bareyo el protagonismo será para el cuentacuentos Epalú con 'el hadelfo'. Annie Chambers protagonizará a las 22.00 horas en el Palacio del Marqués del Albaicín de Noja 'Clásicos Disney a la luz de los farolillos'.

La jornada del domingo comenzará a las 17.00 horas en Calga (Anievas) con la música de Sara Sua y la presentación de 'Toda una vida'. A las 22.00 horas, el Palacio del Marqués del Albaicín de Noja acogerá la actuación de Esfera con 'Lost in covers'.