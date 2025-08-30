Reinosa acoge hoy la última cita de agosto del circuito 'Origen' con coros, gaitas, danzas y folk

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Reinosa acogerá este sábado, 30 de agosto, la última cita de este mes del circuito 'Origen' de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

El evento, que se desarrollará en el Parque de Cupido, incluirá actuaciones de coros ronda, gaitas, danzas y folk.

La jornada, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Reinosa, arrancará a las 12.30 horas con la Banda de Gaitas Virgen de las Nieves de Tanos, dirigida por Ángel Quintanal, que recorrerá el centro de la ciudad con gaiteros, pandereteras, pito y tambor y parejas de baile.

A partir de las 13.30 horas, en el Parque de Cupido, actuará el Coro Ronda Besaya, que cuenta con una trayectoria de más de 40 años y está dirigido por Neco Saiz García, y que subirá al escenario para ofrecer un concierto de canciones montañesas.

El programa de la tarde comenzará a las 19.30 horas con la actuación de Los Cámbaros, formado por David Pérez (rabel, dulzaina, violín y voz) y David Martínez (acordeón diatónico, pandereta y voz).

A las 20.30 horas será el turno de las danzas de Cantabria de la mano de la Agrupación Folklórica Valle de Camargo y del dúo de música folk Brez, que se juntan en este proyecto común con el objetivo de dar un aire contemporáneo a los sones, bailes y danzas tradicionales de Cantabria.

La jornada se cerrará a las 21.30 horas con la banda de folk Tudanca. En el caso de climatología adversa, las actuaciones se trasladarán al Teatro Principal de Reinosa.