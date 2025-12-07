La última lección de la diva María Callas llega el viernes 12 al Palacio de Festivales - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El monólogo dramático 'Callas sublime, última lección de diva', que recorre la vida de la soprano María Callas, llega el viernes 12 de diciembre al Palacio de Festivales de Cantabria de la mano de las intérpretes Lola Baldrich y Eva Marco.

El escenario de la sala Pereda acogerá este espectáculo, a las 19.30 horas, con una duración de 90 minutos sin descanso, y con arias emblemáticas como 'Casta diva' de Pucchini, 'Vissi d'arte' de Verdi y 'Oh mio babbino caro' de Bellini.

'Callas sublime' es un homenaje a una de las figuras más influyentes de la ópera y un homenaje a la vida de una artista que, a pesar de sus éxitos, se enfrentó a la soledad y la búsqueda constante de su propia voz.

Así, con la inclusión de las arias, la historia se convierte en una profunda reflexión sobre la belleza y el dolor de ser artista.

Y es que a través de una narrativa íntima y poética, María comparte sus memorias, desde su infancia en Nueva York y su lucha por el reconocimiento, hasta sus triunfos y desengaños en el escenario de la ópera.

De este modo, la obra explora temas universales como la búsqueda de identidad, el sacrificio por el arte y la soledad que a menudo acompaña a la grandeza.

En su última lección, María Callas se presenta como un símbolo de resiliencia y pasión, revelando que, a pesar de los altos y bajos de su carrera, el verdadero triunfo reside en la autenticidad de su voz y en el legado que deja atrás.

PEDRO Y EL LOBO LIVE

Y la misma sala Pereda acogerá el sábado 13, a las 17.00 horas, la proyección de la película animada 'Pedro y el lobo' de Suzie Templeton, ganadora del premio Oscar al Mejor Cortometraje de Animación, que estará acompañada por la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) para transformarla en emoción.

En 'Pedro y el lobo Live' cada personaje de la historia está representado por un instrumento de la orquesta. Por ello, este concierto está pensado para descubrir los colores del sonido, aprender a identificar los distintos instrumentos y dejarse llevar por el poder narrativo de la orquesta.

Con una duración aproximada de una hora, el concierto forma parte del programa didáctico 'Esto me suena' de la OSCAN, diseñado para despertar la curiosidad musical del público infantil y juvenil a través de experiencias participativas, didácticas y artísticas.

Las entradas de venta anticipada para este espectáculo están agotadas. Sin embargo, el mismo día saldrá a la venta, a las 11.00 horas en la página web y en taquilla, el 10 por ciento del aforo en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.