Adjudicadas a Global Tektia las obras de ampliación del CEIP Marcial Solana de Villaescusa por 1,6 millones

Archivo - CEIP Marcial Solana de Villaescusa.-ARCHIVO - REDES SOCIALES AYUNTAMIENTO VILLAESCUSA - Archivo

SANTANDER, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado las obras de ampliación del CEIP Marcial Solana de Villaescusa a la empresa Global Tektia S.L. por un importe de 1,6 millones de euros.

Esta actuación, que fue paralizada en 2023 tras la rescisión del contrato inicial con la primera empresa adjudicataria, podría retomarse a principios del próximo año.

En nota de prensa, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha valorado este anuncio como un motivo de "satisfacción", ya que "no es sencillo" retomar una obra parada con un cambio de empresa.

Sin embargo, ha destacado que desde el Ejecutivo cántabro se han realizado "todos los esfuerzos posibles" para retomar su tramitación y poder continuar con el proyecto, ya que el municipio "necesita de esa inversión y reactivarla para poder dar respuesta a una demanda histórica".

Y es que el consejero ha subrayado que con esta dotación la comunidad educativa contará con unas instalaciones "acordes al crecimiento experimentado por el municipio".

Según ha explicado, tras la renuncia del anterior adjudicatario, el Gobierno autonómico tuvo que volver a licitar el proyecto, por lo que para "sacarlo adelante" se liquidó el anterior contrato, con los menores costes posibles, y se inició uno nuevo para retomar una obra paralizada que "tenía que estar finalizada y ya en funcionamiento el curso escolar 2024/2025".

Este proyecto permitirá poner en marcha otras actuaciones complementarias en el centro, como las obras de acceso al nuevo centro, mejoras en uno de los patios y la reconversión de uso de algunas de sus infraestructuras educativas actuales.

Entre ellas, la reordenación del tráfico del transporte escolar, en una zona del municipio donde confluyen servicios médicos, administrativos y educativos, para lo que se estudiará el tránsito de entradas y salidas de autobuses y se reordenará en consonancia con el estacionamiento de vehículos, con el fin de reorganizar los espacios de aparcamiento para lo que se tendría en cuenta el horario de entrada y salida del transporte escolar.

Silva también ha asegurado que se trata de un centro con una línea educativa "muy innovadora", por lo que disponer de espacios adecuados a una etapa como la de Infantil es "muy importante", y ha opinado que constituirá "un aliciente más para atraer a las familias e incrementar la matrícula".

AULAS DE INFANTIL

En concreto, el proyecto contempla la construcción de un edificio que albergue las aulas de primer ciclo de Educación Infantil y dote al centro de alguno de los espacios docentes complementarios.

Estos trabajos permitirán disponer de dos aulas más con aseos incorporados, otras seis aulas, dos espacios de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y un espacio de usos múltiples y psicomotricidad.

Además, el edificio se completará con un comedor, despacho de dirección, sala de profesores, aseos y vestuarios de personal.

Entre los servicios de los que dispone el centro se encuentran servicio de transporte y comedor, recursos de atención a la diversidad como un coordinador de interculturalidad, fisioterapeuta, un profesor de audición y lenguaje y un especialista de Pedagogía Terapéutica.

Además, el CEIP Marcial Solana forma parte de la red de centros sostenibles, también participa en el Programa de Huertos y Jardines, así como en el Programa de Refuerzo Educativo y la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud.