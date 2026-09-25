El aula de un año del CEIP Eugenio Perojo ocupará, de manera provisional, un espacio de la Biblioteca de Liérganes

Imagen de los consejeros de Fomento y de Educación durante la inaguración de la cubierta de este centro, el pasado mes de mayo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aula de un año del CEIP Eugenio Perojo ocupará, de manera provisional, un espacio de la Biblioteca Municipal de Liérganes, ha informado la Consejería de Educación este viernes.

La directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, María Reyes Mantilla, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Liérganes, Ángel Bordas, y el equipo directivo del CEIP Eugenio Perojo para abordar directamente la situación generada por el retraso en el inicio de las obras de acondicionamiento de la antigua vivienda del conserje, destinada a albergar el aula de un año del centro.

La solución "temporal y excepcional", que permitirá atender a los nueve niños matriculados en esta aula "en unas condiciones adecuadas" mientras concluyen los trabajos, consiste en el uso de la biblioteca municipal, ubicada junto al colegio.

El Consistorio ha cedido el uso provisional de este espacio, "que reúne las condiciones necesarias para acoger a los alumnos y en el que únicamente será necesario realizar una pequeña adecuación", ha explicado Mantilla, que ha destacado la buena disposición y colaboración del Ayuntamiento de Liérganes, que ha permitido ofrecer una respuesta rápida a las familias.

Asimismo, ha señalado que los nueve alumnos cuentan, desde el primer día de curso, con los recursos humanos necesarios, es decir una maestra y una técnico de Educación Infantil, específicamente destinadas a su atención.

"Nuestra obligación es buscar soluciones y no alimentar problemas. Hoy hemos venido a Liérganes precisamente para comprobar sobre el terreno qué alternativas existían y hemos encontrado una solución segura y adecuada que permite atender inmediatamente a los nueve niños mientras finalizan las obras", ha señalado la directora general.

Además, ha indicado que, atendiendo al número de alumnos y a la organización actual del CEIP Eugenio Perojo, también habría sido posible reorganizar temporalmente los espacios existentes en el propio centro para garantizar la atención educativa durante el periodo de ejecución de las obras. "No obstante, hemos considerado que la alternativa de utilizar provisionalmente la biblioteca, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, es otra solución que va a permitir mantener la organización ordinaria del colegio", ha añadido.

La Consejería ha recordado que la actuación prevista para crear el aula independiente de un año en la antigua casa del conserje responde al compromiso adquirido con el Ayuntamiento para mejorar y ampliar los espacios destinados al primer ciclo de Educación Infantil mediante un convenio de colaboración entre ambas administraciones.

La actuación contempla la adecuación de un espacio de unos 80 metros cuadrados y una inversión próxima a los 100.000 euros.

"Entendemos perfectamente la preocupación de las familias cuando una obra no está terminada en la fecha inicialmente prevista. Lo que no queremos es que esa preocupación se convierta en la percepción de que nueve niños están desatendidos o de que no existe una solución, porque eso no se corresponde con la realidad", ha subrayado el alcalde.

La directora general ha concluido que la "prioridad" de la Consejería es que "los niños estén bien atendidos, con los profesionales necesarios y en un espacio adecuado, y eso es precisamente lo que vamos a garantizar desde ahora hasta que puedan ocupar su aula definitiva".