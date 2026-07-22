Cantabria contará desde el próximo curso con premios extraordinarios de 300 euros para alumnos de grado básico de FP

El consejero de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva, asiste al Pleno del Consejo de Formación Profesional de Cantabria. - PATRICIA_PEREDA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria contará desde el próximo curso 2026-2027 con unos premios extraordinarios de Grado Básico de Formación Profesional (FP), que reconocerán el esfuerzo y la excelencia en este tramo educativo --formado por casi 1.200 alumnos--, y estarán dotados con 300 euros.

Estos reconocimientos están dirigidos al alumnado de grado básico de FP y de grado básico de FP para personas adultas, y podrán optar a ellos aquellos que tengan un expediente de 7,5 o superior, y que presenten otros méritos como idiomas o experiencia profesional.

Así lo ha anunciado el titular de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, este miércoles en declaraciones a la prensa, antes de la reunión del Pleno del Consejo de Formación Profesional.

De este modo, con el resto de Premios Extraordinarios para Bachillerato, los premios extraordinarios de FP (grado medio y superior) y a aquellos que reconocen las enseñanzas de régimen especial y educación permanente, junto a los premios 'María Blanchard', "se multiplica por diez" la inversión pública destinada al reconocimiento de la excelencia educativa en la comunidad autónoma, ha destacado.

Esto supondrá, según el consejero, pasar de 30.000 euros a 330.000 o 340.000 euros, y la posibilidad de incentivar a 360 o 370 alumnos para que vean reconocido su esfuerzo.

Según ha indicado, hasta el momento no se había articulado una regulación específica que permitiera reconocer, en condiciones de objetividad, transparencia e igualdad, al alumnado que finaliza estos estudios en su grado inicial.

APROBACIÓN DE CURRÍCULOS FORMATIVOS

Además, en la reunión del Pleno se ha aprobado el currículo del nuevo ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada que se va a impartir en el CIFP La Granja, un título de nueva implantación correspondiente a la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.

Asimismo, se ha presentado el currículo del curso de especialización en Modelado de la Información de la Construcción (BIM), que se ofrecerá el próximo curso en el IES Augusto González Linares y que responde a las necesidades de especialización del alumnado de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.

En el ámbito de estos cursos de especialización, los conocidos como "máster" de la FP, también se ha presentado el currículo del curso de especialización en Posicionamiento en Buscadores (SEO/SEM) y Comunicación en Redes Sociales que se impartirá en el IES Besaya de Torrelavega.

Todos estos ciclos formativos y cursos de especialización cuyos currículos se han aprobado se impartirán en Cantabria el próximo curso 2026-2027.

Además, en el encuentro se han actualizado todos los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la familia profesional Marítimo Pesquera que se ofrecen en el CIFP Puerto de Laredo, y que permitirá integrar las certificaciones que se piden en Marina Mercante y Pesca en la propia estructura curricular para que el alumnado tenga los certificados correspondientes.

Por último, Silva ha informado que su departamento volverá a sacar a información pública el proyecto de decreto de Ordenación de la Formación Profesional para adaptarlo al proyecto de Real Decreto que proyecta elaborar el Gobierno central, una decisión que podría retrasar el calendario previsto un par de meses, con la previsión de finalización en febrero.