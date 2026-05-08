Cantabria se incorpora a la Alianza Tech de AWS para impulsar la formación en cloud computing e IA

El Consejero De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Firma El Convenio De Colaboración Con Amazon Web Services (AWS) Para Impulsar La Formación En Cloud Computing E Inteligencia Artificial En Formación Profesional. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha firmado este viernes un acuerdo de colaboración estratégico con Amazon Web Services (AWS) por el cual el Gobierno de Cantabria se incorpora oficialmente a la Alianza Tech de AWS.

Se trata de una coalición nacional de más de 60 empresas, socios y clientes de AWS, así como agencias gubernamentales y más de 650 instituciones educativas que trabajan conjuntamente para equipar a los estudiantes con los conocimientos tecnológicos más demandados en el ámbito del Cloud y la inteligencia artificial (IA), abordando la brecha en habilidades tecnológicas en los planes de estudios de escuelas técnicas y la universidad, ha informado el Ejecutivo cántabro.

En concreto, este acuerdo tiene como objetivo principal potenciar la formación en cloud computing e inteligencia artificial dentro del sistema de Formación Profesional de Grado Superior cántabro en la comunidad autónoma.

Con esta incorporación, Cantabria se convierte en la novena comunidad autónoma en formar parte de la Alianza Tech de AWS.

El titular de Educación, Sergio Silva, ha señalado tras la firma que, gracias a esta colaboración, "Cantabria seguirá formando profesionales punteros en áreas de alta demanda: inteligencia artificial, Machine Learning o análisis de datos. Hablamos de ámbitos de gran valor añadido para las empresas, por lo que el estudiantado cántabro estará mejor preparado para incorporarse con éxito al mercado laboral e impulsar proyectos de innovación en las empresas", ha dicho.

En este sentido, ha agradecido a Amazón su colaboración al poder mejorar la formación en unas áreas que "están cambiando principios básicos de la educación" y ha concluido asegurando que este acuerdo "abre nuevo horizonte de posibilidades".

Para Ignacio Gilart, responsable de Educación y Organizaciones Sin Ánimo de Lucro en Amazon Web Services para España, la incorporación de Cantabria a la Alianza Tech de AWS es una muestra más de que "las administraciones públicas y el sector privado pueden unir fuerzas para cerrar la brecha de competencias digitales".

En su opinión se trata de una apuesta por las nuevas tecnologías que irrumpen con fuerza en todos los ámbitos y que en el caso de los estudiantes, permiten que estos adquieran nuevas competencias para mejorar su empleabilidad.

El acuerdo con la Alianza Tech permitirá que los estudiantes de FP cántabros accedan a formación tecnológica de vanguardia a través de diversos programas y recursos educativos gratuitos. Los centros educativos podrán implementar un plan de estudios integral sobre tecnología en la nube que permitirá a los docentes crear laboratorios prácticos y proporcionar recursos educativos completos.

Asimismo, los docentes podrán acceder a formación específica que les capacita en la implementación práctica de estos conocimientos en el aula. Por su lado, los estudiantes podrán acceder a plataformas de aprendizaje digital, prepararse para certificaciones reconocidas por la industria, conectar con potenciales empleadores en ferias de empleo virtuales y presenciales, y participar en eventos prácticos y gamificados donde los participantes resuelven desafíos técnicos del mundo real.

Además, como parte del compromiso con la innovación educativa, los centros cántabros podrán beneficiarse de AWS Futuro IA, una iniciativa de la compañía que proporciona a los docentes recursos especializados para implementar la inteligencia artificial generativa en el aula y cuya herramienta central es PartyRock, una plataforma gratuita que democratiza el acceso a la IA permitiendo crear aplicaciones usando lenguaje natural en lugar de código de programación, lo que hace posible que estudiantes de todas las familias profesionales puedan explorar y aplicar esta tecnología en sus respectivos campos.