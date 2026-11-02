Cantabria invertirá un 8,58 por ciento más en Educación en 2027, "la mayor inversión de su historia"

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, informa, en rueda de prensa de los presupuestos de su Consejería para 2027. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria contará en 2027 con un presupuesto de 847,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,58 por ciento respecto al ejercicio anterior y 61,7 millones más.

En rueda de prensa, su titular, Sergio Silva, ha subrayado que se trata de la mayor dotación económica de la historia de la educación de la comunidad, y ha defendido que estas cuentas consolidan la política de este ramo "como una de las principales prioridades" del Ejecutivo.

Y es que, según ha indicado el consejero, el presupuesto en este área representa el 23,16% del gasto público de Cantabria, o lo que es lo mismo, "23 de cada 100 euros de los recursos autonómicos se destinarán a educación".

Silva ha apuntado que el incremento se produce "en un contexto especialmente complejo", debido al descenso demográfico y la desaparición de los fondos europeos.

"Cada euro invertido en educación es la mejor inversión posible para el futuro de Cantabria", ha afirmado, y ha sostenido que el objetivo es "mantener y garantizar la calidad del servicio público educativo pese a las dificultades que condicionan la planificación del sistema".

En este sentido, ha recordado que la región cuenta actualmente con aproximadamente 8.000 alumnos menos que cuando comenzó la legislatura, en 2023, como consecuencia del descenso de la natalidad, que se ha consolidado en torno a los 3.000 nacimientos anuales.

Sin embargo, ha incidido en que, pese a esta reducción del alumnado, el presupuesto educativo "ha seguido creciendo" y también lo ha hecho el número de docentes.

A esta circunstancia se suma la pérdida de financiación europea ya que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que en 2022 aportaban 65 millones de euros a la educación cántabra, desaparecerán completamente en 2027.

Por ello, ha destacado que el crecimiento presupuestario anunciado se afrontará "exclusivamente con recursos propios de la comunidad".

"Es un presupuesto expansivo que no solo crece, sino que lo hace en un escenario objetivamente más exigente", ha señalado.

El consejero ha cifrado en 272,7 millones de euros el incremento acumulado de la inversión educativa durante la legislatura, incluyendo las universidades, lo que representa un crecimiento del 29% en cuatro ejercicios, a un ritmo superior al 7% anual.

Por ello ha rechazado los discursos que apuntan a posibles recortes en el sistema educativo cántabro. "Salgo al paso de esos falsos discursos de recortes en la educación de Cantabria. Todo lo contrario, en un contexto más exigente tenemos cada vez más recursos", ha asegurado.

Silva ha destacado que Cantabria se sitúa entre las comunidades autónomas "con mayor gasto público educativo, con una inversión de 1.420 euros por habitante y cerca de 9.500 euros por alumno y año en los centros públicos, frente a una media nacional inferior a los 8.000 euros".

MÁS DE 476 MILLONES PARA EL PERSONAL DOCENTE

Por áreas, el consejero ha detallado que la Dirección General de Personal Docente concentrará una de las principales partidas presupuestarias con 476,4 millones, frente a los 432,4 del ejercicio anterior.

Esta dotación permitirá cumplir los compromisos adquiridos con el profesorado en el acuerdo salarial firmado en marzo, ya que en 2027 se afrontará el incremento salarial de 30 euros por docente y la mejora del segundo sexenio, esta última con efectos desde el 1 de septiembre de 2027.

También se mantendrá el acuerdo para la sustitución parcial de la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años, al que ya se acogen 160 docentes y que supone un gasto anual de 4,4 millones de euros.

Por otra parte, la partida destinada a cubrir vacantes y sustituciones alcanzará los 28,6 millones de euros, un 17,5% más que en 2026. "Esto supone dedicar aproximadamente 163.000 euros diarios a garantizar la cobertura de las necesidades de personal docente", ha apostillado.

COMEDOR, TRANSPORTE Y CENTROS EDUCATIVOS.

La Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas dispondrá de 216,2 millones de euros, algo más de diez adicionales respecto al presupuesto anterior.

Entre las partidas destacadas figuran los 4,5 millones destinados a comedor escolar, los 23 para el transporte, los 6,6 millones para obras de reposición y renovación, y los 20,5 en inversiones.

REFUERZO EDUCACIÓN INCLUSIVA Y GRATUIDAD DE LIBROS.

La Dirección General de Calidad, Equidad Educativa y Ordenación Académica aumentará su presupuesto hasta los 23,8 millones, frente a los 16,4 del 2026.

Entre las principales actuaciones destacan la puesta en marcha del tercer Centro Público de Educación Especial de Cantabria, ubicado en Colindres, y la ampliación de las aulas de educación especial integradas en centros ordinarios, que llegarán a 37.

Además, el programa de gratuidad de libros de texto crecerá hasta los 2,65 millones de euros y ampliará su cobertura al primer ciclo de Educación Infantil.

9,7 MILLONES PARA EMPEZAR A SUSTITUIR YEDRA POR ALTAMIRA.

Una de las principales novedades del proyecto presupuestario será la inversión destinada a desarrollar la plataforma Altamira, que sustituirá progresivamente al actual sistema Yedra.

La Consejería reservará 9,7 millones de euros en 2027 para iniciar este proyecto, frente a los 660.000 euros consignados en el ejercicio anterior.

Silva ha explicado que la implantación será "progresiva y se extenderá durante varios ejercicios".

La primera fase se centrará en el hardware y los elementos tecnológicos necesarios para iniciar el proceso, mientras que posteriormente se incorporarán las aplicaciones de gestión educativa, atención a las familias y seguimiento académico. La inversión total se situará entre los 12 y los 13 millones de euros.

"Es imposible hacerlo ni en uno ni en dos ejercicios y tenemos que ser muy cautelosos en que lo que vayamos introduciendo lo hagamos con seguridad", ha explicado.

CRECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

La Dirección General de Formación Profesional contará con 6,7 millones de euros, frente a los 4,5 millones de 2023, lo que supone un incremento cercano al 50 por ciento desde el inicio de la legislatura. Esta dotación permitirá desplegar el cuarto Plan Regional Estratégico de Formación Profesional 2027-2030, orientado a conectar educación, empleo y tejido productivo.

Entre las principales partidas figuran 160.000 euros para adquirir maquinaria e instalaciones, 300.000 euros para prevención en aulas taller y laboratorios y 60.000 euros para los premios extraordinarios de FP Básica, grado medio y grado superior.

Además, se pondrá en marcha un proyecto piloto de mentorización empresarial junto a la Cámara de Comercio, dotado con 90.000 euros.

El presupuesto también permitirá sentar las bases del primer centro cántabro de innovación de Formación Profesional, denominado CIFRA, y desarrollar la web Talento Cantabria.

110 MILLONES PARA UNIVERSIDADES.

La Dirección General de Universidades dispondrá de 110 millones de euros, tres más que en 2026. De esta cantidad, 106 se destinarán al contrato programa de la Universidad de Cantabria, que ha aumentado un 20 por ciento desde 2023, cuando se situaba en 88 millones de euros.

Silva ha destacado que Cantabria cuenta "con una de las universidades públicas mejor financiadas del país", con más de 9.000 euros por alumno y curso, frente a los aproximadamente 7.000 euros de media nacional.

Asimismo, la aportación a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) aumentará por tercer año consecutivo hasta alcanzar los 500.000 euros.