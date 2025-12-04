Cantabria se solidariza con los colegios afectados por la dana de Valencia

Silva asiste al concierto de villancicos solidario en favor de los centros afectados por la dana de Valencia - GOBIERNO

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se solidariza con los centros educativos afectados por la dana de Valencia con un concierto navideño a favor de los estos colegios e institutos. Se ha celebrado este viernes por la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria con motivo del XXVI aniversario del Consejo Escolar de Cantabria (CEE) y ha asistido el consejero de Ecudación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva.

El recital, que ha contado también con una fila 0 para las personas que no han podido asistir, ha estado protagonizado por la agrupación Jueves de Boleros y el Coro Infantil-Juvenil 'Sociedad coral de Torrelavega', que han interpretado villancicos navideños, bajo la batuta de su director, Borja Ruiz, que comparte la dirección de ambas agrupaciones.

Esta iniciativa surge de la colaboración entre el CEC y el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) a raíz de la tragedia acontecida hace un año, ya que las necesidades de los centros educativos "siguen siendo numerosas hoy en día", señala el Gobierno cátnabro en un comunicado.

Antes del concierto, que ha estado conducido por el presentador, Julio Merino, se ha rendido homenaje a todos los expresidentes del Consejo Escolar de Cantabria en estos 26 años.

El concierto -que cuenta con el apoyo del Gobierno regional a través de la Consejería de Educación y de la Sociedad Regional de Cultura, así como la Federación de Municipios de Cantabria, entre otras entidades- ha servido de clausura a esta efeméride.