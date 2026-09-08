Cantabria y la UC lanzan un Bachillerato de Investigación

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ANERO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un proyecto conjunto con la Universidad de Cantabria (UC) para implantar el Bachillerato de Investigación.

Así, ha detallado que, en su fase piloto, que será este mismo curso, se aplicará en cinco institutos: el Santa Clara de Santander, el Fuente Fresnedo de Laredo, el Zapatón de Castro Urdiales, el Valentín Turienzo de Colindres y el Besaya de Torrelavega.

La jefa del Ejecutivo ha explicado que se trata de una nueva apuesta por la atención al talento destinada al alumnado con alta motivación académica e interés por la investigación, con el objetivo de acercar la metodología universitaria al Bachillerato.

Por otra parte, en el ámbito docente, ha avanzado que el Gobierno trabaja en una red de apoyo, orientación y prevención para la comunidad educativa a través del Teléfono de Atención al Profesorado de la Fundación ANAR, que estará disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.

Asimismo, ha anunciado la licitación de la nueva plataforma digital Altamira, un instrumento que sustituirá al actual sistema Yedra, y que va a permitir simplificar la gestión de los centros y mejorar la comunicación con las familias.

Además, ha subrayado la "inminente" inauguración de la nueva Escuela de Hostelería de Potes, el tercer centro público de Educación Especial en Colindres, o el Centro de Educación de Personas Adultas de Cabezón de la Sal, el CEPA Margarita Salas.

Buruaga ha realizado estos anuncios en la inauguración del curso escolar 2026-2027 en el Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación (CITED).