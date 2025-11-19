El CEIP Cuevas del Castillo de Puente Viesgo renueva sus ventanales

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Cuevas del Castillo de Puente Viesgo ha renovado sus ventanas en la planta inferior, una actuación acometida por medio de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Puente Viesgo.

El titular de este departamento, Sergio Silva, se ha desplazado este miércoles hasta el centro educativo para inspeccionar estos trabajos, que han supuesto desembolso de 46.000 euros, y que tendrán continuidad con la sustitución del resto de ventanales en la primera planta, hasta una inversión total de cerca de 100.000 euros.

En su visita al colegio, el consejero ha puesto en valor la colaboración entre administraciones como ejemplo para abordar actuaciones de este tipo que, en este caso, aparte del aspecto estético, contribuyen a la mejora térmica de una parte de un edificio que lo necesita especialmente, al albergar al alumnado de Infantil.

Silva ha resaltado que este centro, que cuenta aproximadamente con 300 alumnos, a pesar del retroceso en el nivel de matriculación que experimenta, al igual que sucede en otros municipios de estas características, cuenta con alto nivel en los servicios complementarios que presta, entre los que ha destacado el comedor o la apertura de la biblioteca un día a la semana en jornada de tarde, lo que contribuye también a mantener operativas las dos líneas con las que cuenta.

El consejero ha puesto en valor su proyecto educativo, que dispone de planes de refuerzo y un plan lingüístico vinculado a apertura de la biblioteca, así como numerosas actividades extraescolares abiertas al entorno, "muy importantes en ámbitos rurales y periurbanos", ha señalado, al tiempo que ha recordado que se encuentra en marcha el proceso para abordar el proyecto de naturalización del patio exterior, que también contará con el apoyo del Gobierno de Cantabria, ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la colaboración del Ayuntamiento con "su colegio", del que ha asegurado "entiende muy bien la importancia del servicio público educativo" como pone de manifiesto la inversión pública del último curso, que ronda los 100.000 euros, y que ha incluido adaptación de los baños o la renovación de la carpintería de puertas y ventanas interiores, entre otros trabajos.

Por su parte, el alcalde del municipio, Óscar Villegas, ha puesto en valor "las puertas abiertas" del consejero y todo su equipo "siempre que acudimos con alguna demanda" y ha subrayado el compromiso de este departamento para, el próximo año, suscribir otro convenio que permita abordar la renovación de las ventanas en la primera planta. "Es muy importante cuidar los colegios, ya que el futuro de nuestros municipios está aquí", ha remarcado.

Junto a Silva han estado en el recorrido por las instalaciones del centro la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, y la directora del CEIP, Erica Aguilera.