El Consejo de FP de Cantabria aprueba la actualización de 34 títulos

SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Formación Profesional de Cantabria ha aprobado este viernes la actualización de 34 títulos de los 140 con los que cuenta la comunidad autónoma. Concretamente, se actualizan 20 de FP Básica y 14 Cursos de Especialización para adecuarlos al desarrollo normativo de la nueva Ley de Formación Profesional.

El consejero de Educación, Sergio Silva, así lo ha avanzado en declaraciones a la prensa antes de la reunión del Consejo de FP, en la que también ha participado el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, y en el que Cantabria, al igual que el resto de comunidades, "inicia esa adaptación al nuevo marco legal".

Esa actualización, según ha explicado Silva, es "un proceso complejo", que "implica a muchas personas de los centros y la administración" y que "debe hacerse con rigor para tener la seguridad jurídica correspondiente".

Ha explicado que en la Consejería "no podíamos hacer una actualización de planes de estudio si no teníamos la previa del marco legal ministerial" y, aunque la nueva Ley de FP es de 2022, el decreto que desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional no se publicó hasta marzo de 2023 y los decretos para los nuevos currículos han salido el 28 de mayo de 2024.

"Las comunidades autónomas hacemos todo lo que podemos y trabajamos con ahínco para hacerlo lo mejor posible", ha dicho el consejero que, no obstante, ha señalado que para las regiones "pequeñas y uniprovinciales" como Cantabria "actualizar o adecuar todo ese marco de convergencia a un nuevo marco, que son cambios estructurales muy serios, lleva su tiempo y hay que hacerlo con sosiego".

En este sentido, también ha indicado que desde Cantabria y otros territorios "hemos pedido siempre más plazo" al Ministerio de Educación para "hacer las cosas con más sosiego" y no sólo por la propia Consejería sino por los docentes que también participan en la actualización de esos planes de estudios.

Tras informar de esta primera tanda de actualización de currículos o planes de estudios de los títulos de FP, el consejero ha lamentado de nuevo que el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, haya "sembrado inseguridad y preocupación" entre las familias que esta semana matriculan a sus hijos en los diferentes títulos.

Ha insistido trasladar un mensaje de "tranquilidad y serenidad" a las familias porque todos los títulos de FP que se imparten en Cantabria "han tenido, tienen y tendrán validez".

Además de la actualización de los títulos, en el Consejo de FP se han tratado también otros cinco temas "nucleares" como son un Plan Experimental de Apoyo a la Orientación Profesional, con el que Cantabria también se adecúa a la nueva legislación, al igual que con otro de los puntos de la reunión para modificar la orden del procedimiento de acreditación de competencias.

También se ha aprobado el Programa Dualiza Cantabria 2024-25, que Silva ha avanzado que "va a permitir es que los alumnos de Cantabria pasen más tiempo y durante más periodos en las empresas".

Asimismo, se ha llevado al Consejo el Estudio de Abandono Escolar de la Formación Profesional Básica, correspondiente al año 2022-2023 que no se había presentado pese a ser un documento importante ya que analiza la situación de "los alumnos más vulnerables". En este sentido, ha avanzado que el informe arroja "resultados buenos", ya que "13 de las 23 familias profesionales tienen una tasa de empleabilidad por encima del 90%".

Así, el consejero ha reivindicado que el Consejo de FP, el segundo que se celebra este año, aborda "seis temas estratégicos que son un ejemplo palmario" de la "ausencia de razonabilidad de las acusaciones o manifestaciones" que ha hecho el líder socialista y que "condeno sin ambajes".

"GRAN IRRESPONSABILIDAD" DE ZULOAGA

Y es que, para Silva, no sólo es una "gran irresponsabilidad" por parte de Zuloaga tratar de crear "alarma" precisamente en la semana que se hacen las matriculaciones en FP. "No ha hablado ni ha dado ruedas de prensa para hablar de las 19.000 plazas que se ofertan o de los nuevos 10 títulos y 5 cursos de especialización que implantamos, sólo lo ha hecho para "sembrar el miedo y la duda", ha lamentado.

Además, ha cuestionado la información de la que pueda disponer el secretario general del PSOE para decir que "todas las Comunidades Autónomas van en un sentido y Cantabria va en otro" porque, hasta el momento, "ningún territorio ha publicado una normativa de adaptación" de los títulos de FP y todos empiezan a trabajar en ello ahora, ya que los cuatro decretos de desarrollo normativo del Ministerio de Educación se publicaron el 28 de mayo.

Y, sobre la validez de los títulos en tanto en cuanto se produce esa actualización, ha señalado que "cualquier plan de estudios no se deroga de un día para otro" sino que hay un procedimiento y se va pasando de unos a otros.

"Si fuera como dice el señor Zuloaga, ¿qué ocurriría con los alumnos que pasan a segundo curso y que obtendrán el título en junio de 2025?, ¿no tendrían validez esas titulaciones porque estarían derogadas?, ¿qué ocurriría con los alumnos que repiten segundo, tampoco tendrían validez?, o ¿cómo es posible que tengamos en el sistema educativo español 5 títulos LOGSEC con plena validez cuando son de los años 90?", ha dicho Silva.

Con estas cuestiones, ha considerado que lo que ha puesto de manifiesto Zuloaga "se cae por su propio peso" y ha insistido en que "los alumnos tienen derecho a un régimen de convocatorias, a un régimen transitorio como siempre ha sido y siempre seguirá siendo".

Y desde la Consejería, ha reivindicado se trabaja con "rigor, seguridad jurídica y por el bien de la educación de Cantabria" y es por ello que Cantabria cuenta con "un magnífico sistema educativo y un magnífico sistema de FP, como se reconoce fuera de nuestra tierra".

Asimismo, ha lamentado que "lo más sorprendente" es que un exvicepresidente de Cantabria sea quien haga esas manifestaciones aunque, ha añadido, "tristemente no sorprenda tanto de alguien que ha llegado a afirmar que esta administración, este consejero, le quita el dinero a los niños de los pobres para dárselo a los niños de los ricos".