Cuatro estudiantes cántabros, reconocidos con los Premios Extraordinarios de Bachillerato

El Consejero De Educación, Sergio Silva, Entrega Diplomas De Los Premios Extraordinarios De Bachillerato - GOBIERNO

SANTANDER 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha entregado este viernes los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2024/2025, que han recaído en Pau García Tordesillas, del IES Santa Clara (Santander); Alejo González Cadelo, del Leonardo Torres Quevedo (Santander); Yoel Eitán Hutín Fernández, del Santa Clara (Santander); y Judith Fernández López, del IES Santa Cruz (Castañeda).

Estos cuatro alumnos superaron en su expediente académico una nota media igual o superior en el conjunto de los dos cursos de Bachillerato de 8,75 puntos, además de sobrepasar las tres pruebas celebradas en el IES La Albericia, el pasado mes de junio, que consistían en ejercicios sobre el currículo vigente de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Historia de España o Historia de la Filosofía, y una materia de modalidad elegida por los propios candidatos entre Análisis Musical, Artes Escénicas, Dibujo Artístico, ciencias Generales, Latín, Griego o Matemáticas.

Los galardones están dotados con una cantidad económica de 500 euros y un diploma acreditativo del reconocimiento, además de su anotación en el expediente personal del alumno en el centro educativo. A las pruebas del pasado curso se presentaron un total de 46 alumnos procedentes de 25 centros educativos.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha ensalzado la importancia que tiene para su departamento el reconocimiento al esfuerzo y la excelencia de los alumnos.

En el acto de entrega, celebrado en la sede de la Consejería y al que han acudido dos de los alumnos reconocidos, ha aplaudido el sistema educativo de la región y que "el alumnnado es el reflejo de ese buen sistema educativo". Por ello, ha añadido que hay que poner en valor este reconocimiento, ya que la educación siempre representa un esfuerzo.

Además, Silva ha dado la enhorabuena a los alumnos premiados y a sus familiares y ha insistido en que "desde el Gobierno de Cantabria vamos a intentar promover estos mecanismos de reconocimiento, porque la educación implica un esfuerzo y un sacrificio y cuando da resultados, hay que ponerlo en valor".

Alejo González y Yoel Eitán Hutín, dos de los alumnos premiados, han destacado que este galardón "es un reconocimiento al esfuerzo" y que para ellos es un "honor" haberlo recibido. "Está muy bien que desde el Gobierno y la Consejería se sigan haciendo este tipo de iniciativas y que se intente promover la excelencia para formar mejores profesionales en un futuro", han dicho.