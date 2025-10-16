Educación abordará el proyecto de unificación de las instalaciones escolares del CEIP Costa Quebra

El titular de Educación, Sergio Silva, y la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación abordará el proyecto de unificación de las instalaciones escolares del CEIP Costa Quebrada, en Santa Cruz de Bezana, en una misma parcela, con el objetivo de contar con un colegio unificado, compuesto por un edificio de Primaria y otro de Educación Infantil. Actualmente el centro educativo alberga tres edificios independientes, el principal, destinado a Primaria y otros dos, que acogen a primer y segundo ciclo de Educación Infantil.

Así se lo ha trasladado el titular de Educación, Sergio Silva, a la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, a quien ha recibido para hacer un seguimiento del servicio educativo en el municipio, así como para conocer las necesidades de los cuatro centros públicos existentes -CEIP Buenaventura González, CEIP Costa Quebrada, CEIP María Torner y IES La Marina-, que en conjunto escolarizan a cerca de 2.000 estudiantes, "con una demanda creciente", según Silva.

Durante el encuentro institucional, del que ha informado el Gobierno, Silva ha explicado que, con los nuevos presupuestos de 2026, "aspiramos a poder licitar la redacción del proyecto" y así dar respuesta "a una demanda planteada por las familias y el equipo directivo del CEIP Costa Quebrada".

En su opinión, se trata de un proyecto "ambicioso" y ha asegurado que ambas administraciones harán un esfuerzo conjunto para lograr que el centro cuente con un edificio propio destinado a Infantil "lo antes posible". A día de hoy, el CEIP Costa Quebrada atiende a cerca de 400 alumnos, de los que 150 cursan esta etapa.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que esta actuación permitirá anticiparse al crecimiento demográfico que están experimentando las zonas de San Cebrián y Soto de la Marina, en la franja norte del municipio.

Pérez ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de poner a disposición de la Consejería los terrenos necesarios para avanzar en el proyecto de unificación del CEIP Costa Quebrada.

Durante el encuentro, el consejero ha anunciado también que la Consejería acometerá obras de mejora en los cuatro centros educativos públicos del municipio, con actuaciones que incluirán la renovación de ventanas, accesos, aseos, patios escolares y pistas exteriores. Según ha señalado, se trata de "pequeñas inversiones, pero muy importantes para el día a día de los centros educativos".

En este sentido, Silva ha recordado el programa de colaboración en espacios exteriores que el Gobierno de Cantabria desarrolla a través de las consejerías de Educación y Fomento, que podría aplicarse también en Santa Cruz de Bezana.