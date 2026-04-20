FAMPA Cantabria celebrará su 35 aniversario con un acto de homenaje a las familias y una jornada sobre participación

El consejero de Educación, Sergio Silva, se reúne con representantes de FAMPA - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres (FAMPA) de Cantabria conmemorará el 11 de junio su 35 aniversario con un acto de homenaje a las familias.

Estará precedido de una jornada monográfica sobre participación con presencia de familias, alumnado, Administración y Consejo Escolar de Cantabria.

La FAMPA en la comunidad autónoma agrupa a 158 AMPA de toda Cantabria, más del 90 por ciento de las asociaciones de centros públicos, según datos del Gobierno regional.

El acto contará con el apoyo de la Consejería de Educación y la presencia de su titular, Sergio Silva, que, en un encuentro con representantes de FAMPA, encabezados por su presidente, Chema Torre, ha ofrecido la colaboración del Ejecutivo regional.

Silva ha considerado a las familias una parte "vital" de la educación, al tiempo que ha elogiado su papel dentro de la comunidad educativa.

"Cuando hay una mayor presencia y participación los resultados educativos, el clima escolar y el clima laboral mejoran ostensiblemente en los colegios", ha afirmado el consejero.

Según ha indicado, esa participación se da "con mayor naturalidad" en los colegios, debido a la edad del alumnado, pero en los institutos baja", motivo por el que cree necesario seguir trabajando de "manera permanente" en fomentarla.

A su juicio, el acto de homenaje va a servir como "revulsivo" para impulsar la participación familiar en el ámbito educativo.

Silva ha confirmado su presencia en esa jornada monográfica y ha indicado que también mantendrá una recepción oficial con la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), el día siguiente al encuentro.

Para Silva el 35 aniversario de esta institución avala su "notable trayectoria". Como muestra del apoyo del Ejecutivo, ha informado a los representantes de FAMPA el incremento de la subvención nominativa que reciben, y que en los presupuestos de 2026 alcanzará los 26.000 euros, un 30% más que lo que recibía en 2023 a la llegada del actual equipo directivo a la Consejería de Educación.

Con este paquete global de compromiso y reconocimiento a las familias se persigue, según ha asegurado, "no sólo de reconocer esa participación voluntaria que es la esencia de todo, sino de también poner recursos para facilitar ese movimiento asociativo de las familias y promover acciones de difusión, formación, etcétera, que son fundamentales".

En la recepción, junto al presidenta de FAMPA Cantabria, han estado también su vicepresidenta, Leticia Cardenal, y su secretaria técnica, Sabrina Cruz.