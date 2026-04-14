El Gobierno prepara un RD de enseñanzas universitarias que regulará por primera vez el uso de IA en el aula. - UNIR

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades de España, Francisco García Pascual, ha avanzado este martes que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está "negociando" con los estudiantes y la CRUE -Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas- un nuevo Real Decreto para la organización de las enseñanzas universitarias en el que "por primera vez" habrá un apartado dedicado a la inteligencia artificial (IA) y su uso en la universidad. Su intención es que esté publicado en el BOE antes del final de este curso.

Entre otras cosas, ha señalado que todas las universidades van a tener que tener un código ético o deontológico sobre el uso académico de la IA: en el plano del profesor, del estudiante, de la institución y de la investigación. "La IA ha llegado para quedarse", ha resumido en su intervención en la presentación de la publicación 'Universidad 2026', el monográfico anual de 'Nueva Revista' en la UNIR, moderada por su presidente, Rafael Puyol, que ha coordinado este número.

Según García Pascual, el límite en lo que se refiere al uso de la IA debe ser la creatividad humana, tanto la que se emplea para generar el conocimiento que se transfiere, como la que se debe valorar en el estudiante en términos de su madurez intelectual y personal. "De ahí no debe pasar la inteligencia artificial. Aquí es donde debemos llegar a un consenso como sistema universitario (...) Por ello, no planteamos una regulación extensa de cientos de artículos, sino establecer unos principios para que las universidades, desde su propia autonomía, puedan desarrollar sus propios mecanismos", ha agregado.

'Universidad 2026' reúne a responsables institucionales, rectores, agencias de calidad y expertos nacionales e internacionales para analizar los grandes retos de la educación superior con datos y perspectiva. Contiene 19 artículos divididos en cuatro bloques: Cooperación interuniversitaria; La evaluación de la calidad universitaria en un contexto de cambio de paradigma; Inteligencia Artificial y El momento de las alianzas globales.

Toca, por ejemplo, el impacto de la IA en la docencia, la investigación y la evaluación, pero también aborda los nuevos modelos de cooperación interuniversitaria y alianzas europeas e iberoamericanas; la calidad universitaria en un contexto de cambio de paradigma; el reconocimiento de títulos y la movilidad internacional; y la empleabilidad y la formación a lo largo de la vida.

En esta edición participan la presidenta de la CRUE, Eva Alcón; y el rector de la UNED, Ricardo Mairal; pero también la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Pilar Paneque; y el secretario general de Universidades entre 2018 y 2024, José Manuel Pingarrón, entre muchos otros.