Más de 580 alumnos de 20 centros participan en la nueva edición del programa de emprendimiento juvenil STARTinnova

Presentación del programa STARTinnova - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 580 alumnos de 20 centros participan en la nueva edición del mayor programa de emprendimiento juvenil de Cantabria, STARTinnova, cuya XIV edición se ha presentado este jueves en el Centro de Iniciativas Empresariales de Santander.

El objetivo de esta iniciativa, organizada por El Diario Montañés, es fomentar el emprendimiento entre los alumnos de Bachillerato y de grado medio y superior de Formación Profesional, además de desarrollar redes de colaboración entre los grupos de estudiantes y las empresas mentoras que participan.

El programa ha sumado a lo largo de estos 14 años más de 55 centros educativos, 94 empresas y cerca de 7.500 alumnos participantes y en esta ocasión contará con 143 grupos de estudiantes de Bachillerato y FP

Los consejeros de Industria, Eduardo Arasti, y de Educación, Sergio Silva, han participado en la presentación de STARTinnova, que han destacado como "una iniciativa de referencia para acercar el emprendimiento a las aulas, despertar entre los jóvenes el talento que demandan las empresas de la Comunidad Autónoma y tender puentes entre la educación y la empresa".

Según ha informado el Gobierno, durante su intervención, Arasti ha considerado que "innovar no es una opción, es una necesidad para crecer, competir y generar oportunidades", teniendo en cuenta el momento de "grandes cambios que estamos viviendo", en referencia a que la digitalización y las nuevas tecnologías que están transformando la economía y la sociedad.

En este sentido, ha puesto en valor el papel que desempeña STARTinnova como referente a la hora de acercar el emprendimiento a las aulas porque los participantes pueden transformar una idea en un proyecto y aprenden a trabajar en equipo, desarrollar su creatividad y tomar decisiones. "Cantabria necesita talento y nuevas ideas", ha subrayado Arasti, quien ha destacado la importancia de invertir en tecnología, aunque ha matizado que "invertir en las personas es imprescindible".

Para Arasti, la innovación no solo depende de las administraciones, las empresas o las universidades, sino que también de las personas y de la formación que reciben, por lo que ha animado a los profesores a seguir apostando por este tipo de iniciativas. "Queremos que nuestra región sea un lugar donde el talento encuentre oportunidades, donde las ideas se conviertan en proyectos y emprender no sea misión imposible", ha remarcado el consejero de Industria.

Por su parte, Silva ha considerado "imprescindible" seguir tendiendo puentes entre la educación y la empresa y ha asegurado que esta iniciativa reúne "el talento de los centros educativos y las necesidades de las empresas" en un binomio que "tiene que funcionar cada vez mejor".

Por eso, las administraciones tienen que trabajar en desarrollar itinerarios formativos "más coherentes y mejor conectados" con el tejido empresarial y el territorio, que permitan planificar "con criterios objetivos", ha defendido.

En este sentido, ha considerado que STARTinnova está "en la esencia de lo que es un producto educativo" y ha resaltado su capacidad para "encajar" con la visión educativa impulsada desde el Gobierno de Cantabria, "desarrollando el talento de forma conectada con la realidad y poniendo en valor el aprendizaje mutuo de alumnado y docentes".

En la presentación de STARTinnova, además de Silva y Arasti han participado el presidente de El Diario Montañés, Luis Revenga; el director territorial norte de Unicaja, Iñaki Pradera; el rector de UNEATLÁNTICO, Rubén Calderón; el director de El Corte Inglés, Pedro Duplá; el director académico de CESINE, Víctor Hurtado, y el controlling manager de Formaspack Upcycling Group, Óscar Abascal.

DESAROLLO

El programa se desarrolla en cinco fases, en las que grupos de entre tres y cinco estudiantes con un profesor como tutor y una empresa mentora por centro desarrollan un proyecto a lo largo de siete meses, desde octubre a junio.

En primer lugar, los estudiantes realizarán una formación para detectar ideas de negocio que, en una segunda fase se analizarán, recogiendo datos de competidores, clientes potenciales y todos aquellos aspectos que pueden afectar a su proyecto futuro para, en una tercera fase, decidir si se puede llevar a cabo el proyecto con la idea seleccionada.

Después, el proyecto entra en la fase de estrategia, donde el grupo de estudiantes definirán el modelo de negocio, la cartera de productos y servicios que ofrecerá, y posteriormente se define el plan de acción con la definición paso a paso de las acciones que llevar a cabo para lanzar el proyecto y que sea rentable y sostenible a lo largo del tiempo.

Durante todo el proyecto, los estudiantes visualizarán contenidos multimedia y realizarán actividades, y una vez concluido, se reconocerán los mejores proyectos con la concesión de tres premios, dotados con 5.000, 4.000 y 3.000 euros respectivamente.