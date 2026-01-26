Silva comienza la ronda de consultas del anteproyecto de ley que reconoce al profesorado como autoridad pública

Archivo - Profesor en clase.- Archivo - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, comienza este lunes la ronda de consultas sobre el anteproyecto de ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar en los centros educativos de Cantabria, presentado el pasado viernes, y que reconoce la figura de autoridad pública del docente así como la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones.

Silva ha avanzado que se prevé que el anteproyecto de ley, compuesto por 20 artículos y que tiene el objetivo de "mejorar" la convivencia en los centros educativos y de "dignificar" la tarea del docente, se apruebe en Consejo de Gobierno en "unas seis u ocho semanas" para remitirlo al Parlamento para su aprobación.

Así, se va poner en contacto con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante esta iniciativa legislativa, en la que están "dispuestos al diálogo, a negociar y a hacer ajustes".

Ha afirmado que se trata de una ley que "es buena para Cantabria", y que espera que obtenga el respaldo de los grupos parlamentarios para que salga adelante.

El consejero ha explicado que el anteproyecto tiene un doble objetivo. En primer lugar, reconocer la autoridad pública del profesorado, fomentando su consideración y su respeto en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Y, en segundo, establecer el marco general de un modelo de convivencia de marcado carácter educativo, en el que el profesorado, dotado de la autoridad que le corresponde, actúa como garante y promotor de esa convivencia.

El texto recoge fundamentalmente dos títulos. Uno referido al profesorado, en el que se reconoce explícitamente su carácter o su condición de autoridad pública, incorporando un artículo específico de reconocimiento a su labor, con aspectos como la formación docente, el respaldo psicológico ante situaciones de conflicto o la definición de veracidad de sus declaraciones de su trabajo en el ejercicio de sus funciones.

Y un segundo título referido a la convivencia de los centros educativos, que establece ese marco general de convivencia fijando las medidas educativas generales y otras a aplicar para restaurar la convivencia cuando sea necesario, con un artículo específico sobre el acoso escolar, que pone el acento sobre la víctima para salvaguardar su integridad y su dignidad personal.

De esta forma, ha destacado el consejero, la norma también supone "un avance" en materia del acoso escolar. Y es que establece tanto medidas educativas como correctoras, describiendo lo que son medidas contrarias a la convivencia y estableciendo medidas provisionales.

Entre las medidas correctoras ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se establece la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período máximo de veinte días lectivos.

No obstante, ha aclarado que el texto "no va tanto buscando un régimen sancionador", sino de establecer un marco general que se complementa con el decreto de convivencia.

El texto completo puede consultarse hasta el día 6 de enero en la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, en el Río de la pila en Santander; en la web (www.educantabria.es) y en el Portal de Transparencia de Cantabria (https://participacion.cantabria.es).