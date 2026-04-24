Silva se compromete a buscar fórmulas administrativas para garantizar el proyecto educativo 'El valle de los inventos'

El consejero de Educación, Sergio Silva, en el CEIP Leonardo Torres Quevedo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha ofrecido su apoyo a la iniciativa 'El valle de los inventos', la mayor área expositiva dedicada al ingeniero, matemático e inventor cántabro 'Leonardo Torres Quevedo', que acoge el CEIP Leonardo Torres Quevedo de Arenas de Iguña.

Por ello, y en el transcurso de una visita realizada este viernes al centro educativo, ha apostado por buscar fórmulas que "garanticen y den estabilidad" y ofrezcan un "horizonte de certidumbre" a este proyecto educativo "por el que pasan miles de alumnos cada año".

"Encontraremos la fórmula administrativa que nos permita alcanzarlo", ha afirmado, señalando que se podría abordar a través de la colaboración entre la Consejería y la Mancomunidad o implicando a otras entidades que ya participan en esta iniciativa, como los colegios profesionales de Ingenieros o Arquitectos o la empresa Birla Carbón, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Silva se ha comprometido a potenciar este proyecto, en el que participan directamente los propios alumnos de 6º de Primaria, que son los encargados de introducir a estudiantes de otros centros de la región en la vida y obra de Torres Quevedo, natural del Valle de Iguña.

Para el consejero se trata de una oportunidad para acercar la ciencia a los más jóvenes de carácter pionero en una zona rural, que recibe todo tipo de visitantes y que sirve para difundir desde su valle la figura de este inventor, que compartió tiempo con otros grandes como Edison o Tesla.

Por su parte, los representantes de la Mancomunidad han coincidido en valorar la disposición con la que Consejería ha acogido esta propuesta y han señalado al colegio como un "centro modélico".

Asimismo, han subrayado la necesidad de resaltar la figura de Torres Quevedo, que merece "todo el reconocimiento", y han resaltado la importancia de mantener la financiación y potenciar el proyecto para contribuir a la difusión de "uno de los mejores inventores que hemos tenido".

Acompañado por el alcalde de Molledo y presidente de la Mancomunidad del Valle de Iguña, Joaquín Villegas, y la teniente alcalde de Arenas de Iguña, Pilar Pelayo, así como del director del centro educativo, Marcos Carrasco, el consejero ha realizado un recorrido por el colegio y ha conocido de primera mano este 'Espacio Leonardo Torres Quevedo', que cuenta con maquetas, cuentos, paneles, y documentos relacionados con el inventor.

A través de distintos talleres manipulativos dirigidos a escolares desde los cinco años, y junto a distintos tipos de visitas y juegos, la iniciativa ayuda a conocer la figura de un inventor universal al tiempo que fomenta futuras vocaciones científicas.

Viene a recibir una media de 2.000 visitantes cada año y, además, de la parte expositiva, cuenta con un taller de experimentos, una gymkana y una 'escape room' para poder viajar en el tiempo y ponerse en la piel del inventor.

Las visitas se acompañan de una novedosa ruta guiada que recorre los lugares reales y la historia de cómo el genio iguñés creo su primer invento en Cantabria.

La iniciativa nació hace casi una década de la mano de un convenio entre la Mancomunidad del Valle de Iguña y el Gobierno de Cantabria y cuenta con el apoyo de empresas, como Birla Carbón, con la que se organizan unas jornadas de innovacion especiales y cuya ayuda resulta imprescindible para continuar abiertos.

Todas las visitas son guiadas y bajo reserva para adaptarse a cada grupo y se pueden consultar en el web elvalledelosinventos.es en días lectivos par centros educativos, y los fines de semana para todos los públicos.

REFORMA DE UNA PISTA DEPORTIVA

De igual modo, Silva ha anunciado que su departamento analizará la demanda planteada para actualizar las pistas exteriores, que necesitan proyecto de intervención, una actuación que, seguramente, se abordará a través de una colaboración entre la Mancomunidad y la Consejería, en la que el Ejecutivo regional asuma el 80% y el 20% la Mancomunidad.

Estos trabajos supondrían una inversión total entre los 40.000 y los 60.000 euros que permitirá "mejorar lo que ya son unas buenas instalaciones del centro".

El titular de Educación ha hecho hincapié en la "calidad educativa" del colegio, que cuenta con 200 alumnos y un claustro de 30 docentes, lo que arroja una ratio de unos 13 alumnos por aula y 8 por profesor.

Además, y de forma contraria a lo que sucede en el resto de Cantabria, este colegio no se ve afectado por el descenso demográfico, ya que tiene consolidados un primer Ciclo de Educación Infantil con 10 alumnos en las aulas de 1 año, y 18 --el máximo contemplado en las de dos años-- que funcionan de forma "modélica".