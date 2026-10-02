Silva destaca a UNEATLÁNTICO como "una pieza clave para el futuro de Cantabria"

Entrega de la Medalla de la Universidad a Nestlé La Penilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha definido a la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO) como "una pieza clave para el futuro de Cantabria" en el acto de apertura del curso académico 2026-2027, que ha estado presidido por el rector de la institución académica, Rubén Calderón.

Silva se ha mostrado satisfecho por acompañar a la comunidad universitaria en el inicio de un nuevo curso, una etapa que ha definido como "una oportunidad para seguir fortaleciendo el conocimiento, la innovación y el desarrollo" de la región.

En su intervención, ha destacado la evolución experimentada por UNEATLÁNTICO en los últimos años y ha indicado que la educación superior es una de las herramientas "más poderosas" para transformar la sociedad, impulsar el conocimiento y generar oportunidades en un territorio.

Otro aspecto que ha resaltado es el papel de la institución en la atracción de inversiones, la innovación y la captación de talento, y ha subrayado la importancia de seguir fortaleciendo las alianzas entre universidades, administraciones públicas y tejido empresarial para generar nuevas oportunidades para los jóvenes cántabros.

También ha enfatizado la contribución de UNEATLÁNTICO al sistema universitario cántabro, especialmente en materia de internacionalización, investigación y transferencia de conocimiento.

En cuanto a los estudiantes que comienzan una nueva etapa académica, les ha recordado que serán "protagonistas" de los grandes desafíos de las próximas décadas y los ha animado a afrontar esta etapa con confianza, esfuerzo y espíritu de superación.

RECONOCIMIENTO A NESTLÉ LA PENILLA

Otro de los momentos más destacados de la jornada ha sido la entrega de la Medalla de la Universidad a Nestlé La Penilla, distinción que reconoce la trayectoria de una de las empresas "más emblemáticas de la historia económica, industrial y social de Cantabria" y que ha sido recogida por Silvia Carballo, directora de Recursos Humanos de la factoría.

Para el consejero esta medalla "representa la estrecha colaboración que debe seguir impulsándose entre el ámbito académico y el empresarial" y ha remarcado que la empresa forma parte de la historia económica, social e industrial de Cantabria.

En esta misma línea se ha expresado la consejera de Desarrollo Rural y Alimentación, María Jesús Susinos, encargada de la laudatio a Nestlé La Penilla, que ha incidido en los más de 120 años de vinculación entre la fábrica y Cantabria, así como la contribución de la compañía al desarrollo del sector agroalimentario y ganadero de la región.

La entrega de esta medalla es, a su juicio, "un acto de justicia y de reconocimiento, porque hablar de Nestlé en Cantabria es hablar de empleo, innovación, progreso y compromiso con el territorio".

Además, Susinos ha remarcado "especialmente" en la estrecha relación histórica entre la compañía y el sector primario cántabro, con los miles de ganaderos de la región que durante décadas han contribuido a consolidar una industria alimentaria que ha crecido "en paralelo al desarrollo del territorio".

Por otro lado, la consejera ha defendido la colaboración mantenida durante años entre Nestlé y la UNEATLÁNTICO mediante programas formativos, prácticas e iniciativas orientadas a facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

El acto académico ha contado con la presencia de numerosas autoridades académicas, representantes institucionales, miembros de la comunidad universitaria y representantes del tejido empresarial de Cantabria. Ha incluido además la lectura de la memoria del curso académico 2025-2026, la entrega de los premios extraordinarios a los mejores expedientes de la universidad, la lección inaugural