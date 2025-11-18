Silva presenta el Sello 'Empresa Formadora FP Dual' para fortalecer la colaboración entre centros educativos y empresas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha presentado este martes el Sello 'Empresa Formadora FP Dual', para fortalecer la colaboración entre centros educativos y empresas como motor de la empleabilidad en Cantabria. Las bases reguladoras del mismo se han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del 17 de noviembre.

Así lo ha anunciado el consejero durante la celebración de la segunda edición del Foro ProTalento FP, celebrado en la sede de CEOE-CEPYME Cantabria y que ha puesto el foco en los tutores como "puente" entre la formación y el mundo laboral, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Cerca de cien docentes y responsables de empresas cántabras han acudido a esta cita bajo el título 'Dos visiones, un mismo rumbo: tutores de centro y empresa', que ha servido para compartir y aprender de las experiencias de centros y empresas para mejorar los procesos educativos de los alumnos de FP.

Sobre el Sello, el consejero ha afirmado que el objetivo es una estrategia a "largo plazo" que sirve como reconocimiento a las empresas que colaboran con las familias profesionales de los centros en la región y que "contribuyen a mejorar el desarrollo económico del tejido empresarial, la búsqueda del talento y el bienestar personal y profesional de la sociedad cántabra".

Silva ha resaltado la firma de 38 convenios en el marco de la FP Dual, y otros 14 que están en cartera, con un total de casi 8.000 empresas implicadas bajo este paraguas. Asimismo, ha defendido que Cantabria cuenta en la actualidad con 200 alumnos en FP Dual, frente a los 57 que existían en 2023.

Silva ha remarcado la "necesidad" de contar con Presupuestos regionales para 2026, en un proyecto que contempla 8,6 millones de euros para la Dirección General de FP del Ejecutivo cántabro, "lo que supone algo más de 60% que el año 2023", una realidad "indiscutible".

Para la Consejería, las empresas son "piedra angular de nuestras enseñanzas, no solo por su oferta de plazas en la formación en empresa, tan necesaria para nuestros titulados, sino por nuestra estrecha colaboración en innumerables acciones conjuntas", ha dicho el consejero, que ha enumerado proyectos de innovación, estancias del profesorado, patrocinios en competiciones y formación en sectores emergentes.

Por su parte, el presidente del los empresarios de Cantabria, Enrique Conde, ha señalado que el Sello es una "acreditación" que sirve "para fijar los estándares a los que queremos llegar todas las empresas en la formación de los futuros trabajadores; apostando por una FP de calidad, apostamos por empresas más competitivas", ha remarcado.

II FORO PROTALENTO

La Consejería, CEOE-CEPYME y CaixaBank Dualiza colaboran en la organización del II Foro ProTalento, que refuerza la acción conjunta de las empresas y la administración en favor del desarrollo de una formación profesional fuerte y útil. Su objetivo es promover la FP Dual y mejorar el empleo juvenil.

La convocatoria de 2025 busca la participación de empresas y centros educativos como una clave para crear una red colaborativa que promueva la competitividad empresarial y el desarrollo de los futuros profesionales.

En esta línea, la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria, Cristina Montes, ha puesto en valor el plan para tutores FEM y FEMI. Una formación que les prepara para la transición a los nuevos modelos, tutoría y prospección empresarial y planes formativos.

Montes ha incidido en una acción "destacable sin precedentes", con la organización de visitas técnicas con los tutores de centro y empresas por sectores productivos, por familias profesionales y por zonas geográficas "para que todos trabajemos en equipo".