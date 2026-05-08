Un total de 22 entidades cántabras obtienen el sello 'Empresa formadora de FP Dual'

El Consejero De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Entrega Los Sellos 'Empresa Formadora FP Dual'. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha entregado los sellos 'Empresa formadora de FP Dual' a 22 empresas e instituciones de Cantabria por su compromiso con la formación del alumnado, la calidad en los procesos formativos y su implicación activa en el desarrollo del talento joven en Cantabria en el ámbito de las enseñanzas de Formación Profesional.

Las primeras 22 empresas e instituciones reconocidas con este aval son Cantabria Labs, Supermercados Lupa, FAED, CIC, Centro Militar de Cría Caballar Mazcuerras, Reinosa Forgings, Industrias Jacinto Herrero, Gamesa, Ensa, Erzia, Edscha, Agrocantabria, Talleres Requejada, Astander, Lis Data Solutions, Acicatech, Sidenor, Nestlé, Andros La Serna, Netkia, Textil Santanderina e Infortec.

Esta distinción se dirige a fomentar la colaboración con el tejido empresarial en el ámbito de la FP y dar visibilidad y reconocimiento al trabajo, tanto de empresas como de tutores, así como de asociaciones empresariales y otras entidades colaboradoras que potencien la empleabilidad en el ámbito de estas enseñanzas.

El reconocimiento con el sello 'Empresa Formadora de FP Dual' supone un incentivo para dar visibilidad a los esfuerzos realizados por las entidades empresariales en materia de formación profesional y, además, podrá conllevar ventajas en otras áreas gubernamentales dentro del marco autonómico.

Una medida que se enmarca dentro plan estratégico 'Dualiza Cantabria', en el que participa el Ejecutivo cántabro, que busca fomentar la formación en el seno del tejido empresarial, visualizar la colaboración con empresas más implicadas con la FP y crear redes cooperativas activas entre el ámbito educativo y empresarial y que, en definitiva, persigue una mayor implicación de este alumnado, con el objetivo puesto en 2027, fecha en la que se pretende alcanzar los 400 alumnos en esta modalidad.

El titular de Educación ha puesto en valor que este acto de entrega se realice en el marco de esta muestra 'Ecosistema de la FP Cantabria 2026', donde ha subrayado el papel destacado de las empresas como vehículos esenciales para el funcionamiento de estas enseñanzas.

"Sois el oxígeno y la sangre que permite que haya FP. La Formación Profesional no se puede entender sin empresas y entidades colaboradoras", ha destacado Silva, que ha apelado a la colaboración empresarial para que "sigáis siendo embajadores de la FP".