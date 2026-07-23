UNED Cantabria ofertará el próximo curso dos nuevos dobles grados en Psicología y Criminología y Física y Matemáticas

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, preside la Junta Rectora de la UNED - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Consorcio Universitario Centro Asociado UNED Cantabria ha aprobado, en su última reunión ordinaria, el Plan Académico Docente para el curso 2026-2027, que incluye dos nuevos dobles grados en Psicología y Criminología y Física y Matemáticas.

Otras de las principales novedades académicas son la ampliación de la oferta del centro con el nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, que está registrando cifras de matrícula equiparables a las de otras titulaciones ya consolidadas, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El próximo curso se ampliará, además, la atención tutorial de los másteres profesionalizantes. A las tutorías ya impartidas en los másteres de Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura y de Formación del Profesorado se sumarán las correspondientes al Máster en Psicología General Sanitaria.

De este modo, el Centro Asociado ofrecerá tutorización en los tres másteres profesionalizantes, gracias, entre otros factores, a la colaboración establecida mediante convenios con diferentes organismos públicos y privados, incluido el Gobierno de Cantabria.

El Plan Académico Docente contempla también la implantación de un modelo único de tutoría para todas las asignaturas de grado. Las sesiones serán presenciales y se emitirán simultáneamente en línea, lo que facilitará el seguimiento por parte del alumnado con independencia de su lugar de residencia.

Durante la reunión, la directora del Centro Asociado, Ana Martín, informó también de las actividades de extensión universitaria desarrolladas durante los últimos meses.

En Torrelavega se han celebrado cuatro cursos de verano dedicados al arte islámico, la meditación, las relaciones entre poesía y música y la escritura en Cantabria. A ellos se suma otro curso organizado en el centro penitenciario de El Dueso, sobre salud mental y adicciones.

Martín ha destacado, igualmente, el correcto desarrollo de las pruebas presenciales celebradas en junio, en las que se emplearon medidas tecnológicas para prevenir posibles fraudes, como inhibidores de frecuencia y sistemas de detección de dispositivos.

El consejero de Educación, Sergio Silva, que ha presidido la Junta, ha coincidido con la Junta Rectora en reconocer expresamente "el esfuerzo y la implicación de la plantilla", que han permitido mantener el funcionamiento del centro y superar satisfactoriamente la última auditoría de calidad, en la que se consolidó el nivel 2 de certificación.

CUENTAS ANUALES Y PRESUPUESTO PARA 2027

De igual modo, la Junta Rectora ha aprobado las cuentas anuales del Consorcio correspondientes a 2025. El vicerrector adjunto de Centros Asociados de la UNED, Iñigo Tejera, ha destacado la corrección de la documentación económica y presupuestaria presentada y valorado favorablemente la gestión desarrollada por el Centro Asociado. También se han aprobado los presupuestos para 2027.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades y presidente de la Junta Rectora, Sergio Silva, ha informado que el Gobierno de Cantabria mantendrá su aportación anual de 330.000 euros.

También ha recordado que existe una dotación de 188.000 euros para acometer obras en el edificio del Centro Asociado, cuya ejecución se encuentra pendiente "por cuestiones de gestión y no por falta de disponibilidad presupuestaria".

En esta línea, el consejero ha respaldado la petición de reforzar la plantilla y agradecido la implicación de la dirección y de todos sus trabajadores.

En otro orden de cosas, en el encuentro se ha aprobado el Plan Anual de Gestión y facultado a la Dirección para suscribir dos nuevos convenios de colaboración con dos ayuntamientos de la región de cara a la realización de actividades culturales y deportivas.