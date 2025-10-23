El 112 gestionó 136 incidencias por el viento en Cantabria este jueves

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado desde primera hora de la mañana un total de 136 incidencias derivadas de 30 llamadas recibidas por el fuerte viento que ha azotado la Comunidad.

Este número de atenciones ha tenido lugar entre las siete de la mañana y las siete de la tarde, según ha informado este servicio.

Si se tiene en cuenta el periodo desde la pasada medianoche, han sido 352 las llamadas recibidas y 160 las incidencias gestionadas.

La mayoría se concentran en la franja litoral y se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado y postes de suministro eléctrico o telefónico caídos, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento de mobiliario urbano y afección de señalética.

A partir de las 21.00 horas de este jueves, las conciciones amainarán y el litoral de Cantabria pasará de aviso naranja (riesgo importante) por costeros a amarillo (riesgo), nivel que se mantendrá activo hasta las seis de la mañana del viernes. Para este periodo, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).