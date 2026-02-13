El 112 gestionó más de 84.700 emergencias en 2025, una cifra récord en un año "trágico"

Urrutia, Ruiz y Escobdo en la sede del 112 - GOBIERNO

La cifra de emergencias gestionadas por el 112 Cantabria aumentó un 7,14 por ciento, hasta las 84.700, en 2025, una dato récord en un año "fatídico" y "trágico", especialmente en el ámbito de las carreteras, con accidentes de tráfico en los que fallecieron 20 personas, un número "elevadísimo" para esta región y, además, nueve de esas víctimas eran jóvenes.

Junto a la gestión de situaciones de emergencia, que suponen una media de 232 diarias, también se incrementaron las llamadas recibidas, un 3,11%, hasta las 283.145, lo que representa 776 por jornada, 16 más que en 2024.

Casi la mitad de los avisos fueron de emergencias, 154.782, que son 424 diarios y un 7,7% más, y suponen la mayor subida, seguida de las llamadas informativas (3,12%) y solo bajaron las no operativas (-4,1%).

Los requerimientos sanitarios volvieron a ser los más numerosos, con 27.578, por delante de los relacionados con tráfico y circulación (21.561) y los motivados por incidentes de seguridad ciudadana (15.806).

Y el pasado ejercicio crecieron igualmente, en comparación con el anterior, las intervenciones tanto de los bomberos (3,82%) como de los rescatadores (4,5%).

Estos y otros datos han sido ofrecidos este viernes por la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, en una rueda de prensa en la sede del Servicio de Emergencias Cantabria para dar cuenta del balance anual de actividad del mismo con motivo del Día Europeo del teléfono 112, que se conmemora esta semana. En su comparecencia ante los medios ha estado acompañada por el director de este organismo autónomo, Samuel Ruiz, y por la directora de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo.

La también titular de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa ha achacado el incremento de todos los parámetros de actividad -salvo las llamadas no operativas, las únicas que descendieron- al buen tiempo, especialmente en verano, que fue muy cálido y seco en la comunidad autónoma, y al aumento de actividades al aire libre, en espacios como montañas y playas y por parte tanto de cántabros como de visitantes. Además, en los meses estivales se producen más desplazamientos por carretera.

Agosto volvió a concentrar la mayor actividad del 112, aunque el incremento más importante se registró en noviembre, algo que la consejera ha atribuido a la desestacionalización del turismo. En agosto hubo 35.475 llamadas y 9.1014 incidencias gestionadas; en julio, 28.654 y 9.100; y en junio 24.648 llamadas, aunque la tercera posición en intervenciones la ocupó noviembre, con más de 7.100.

Como ejemplo de la "intensa actividad" de los servicios de emergencias en verano, la consejera ha indicado que solo en julio y agosto las llamadas y emergencias sumaron prácticamente la cuarta parte de los registros de todo el año, con el 22,6% de los avisos recibidos y el 23,4% de las incidencias gestionadas.

LLAMADAS E INTERVENCIONES

En cuanto a las llamadas, de las recibidas que no requirieron la gestión de emergencias (130.883), 42.230 fueron informativas, que también ascienden, un 3,12%. Se corresponden con el registro de quemas controladas, la coordinación de dispositivos preventivos o simulacros, las gestiones demandadas en los protocolos de vialidad invernal, entrada en cueva o la atención de dudas o demandas informativas de los ciudadanos, entre otras actividades.

El resto fueron llamadas no operativas, aquellas en las que tras descolgar el teléfono no se establece contacto, o las 'maliciosas', nombre con el que se cataloga al mal uso del 112. En este apartado hay un descenso global del 4,22%, ya que las llamadas 'huecas' bajaron un 5,54% y aunque las 'maliciosas' crecieron un 7,21%, la tendencia interanual es de descenso, del 22% en los últimos cinco años.

Del total de emergencias gestionadas desde el 112, en 2.471 ocasiones fue requerida la intervención de bomberos del propio Servicio de Emergencias de Cantabria, con sedes en Laredo, Valdáliga, Reinosa, Tama, Villacarriedo y Los Corrales de Buelna, y cuyo número de salidas ascendió un 2,83%.

Por su parte, las intervenciones de emergencia crecieron un 3,82%, de 1.990 a 2.066, que son 76 salidas más, siendo el parque de bomberos de Laredo el que tuvo mayor actividad con 792 movilizaciones.

El resto de activaciones, 405, corresponden a coberturas preventivas, reconocimientos de poblaciones e hidrantes, ejercicio de adiestramiento o acciones preventivas con escolares, entre otras

De su lado, el equipo de intervención de Protección Civil del Gobierno cántabro, tanto por aire como por tierra, fue movilizado por el 112 en 221 ocasiones, un 6,25% más. De ellas, 124 se produjeron en entornos de montaña; 39 en mar, costa y playa; se realizaron 19 traslados sanitarios urgentes; se apoyó en 17 ocasiones operativos de extinción de incendios forestales con los dos helicópteros del Ejecutivo (Delta Romeo y el Maya Dama); se atendieron 4 accidentes laborales y 4 búsquedas de personas.

El resto de salidas, 14, estuvieron relacionadas con rescates de animales, accidentes en industria o rescates en ríos o terreno urbano, todo ello en un 2025 que ha sido "duro y complejo" para las emergencias en Cantabria. Y es que solo el equipo de rescate atendió a 205 personas: 24 fallecidas, 25 muy graves, 67 graves y 89 leves.

PLATERCANT E INUNCANT

Por lo demás, Urrutia ha recordado que en 2025 se activó en tres ocasiones el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT): por el apagón de abril; los incendios forestales del verano en España y la cercanía de los registrados en Asturias y Castilla y León; y el incendio en un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante de Ferroatlántica en diciembre.

Además, se activó en una ocasión la fase de preemergencia del Plan Especial de Inundaciones (INUNCANT), en marzo por la previsión de lluvias intensas y la posibilidad de inundaciones en la cuenca del Asón, algo que finalmente no se produjo.

Por último, la consejera de Seguridad ha agradecido el trabajo de los efectivos que integran el Sistema autonómico de Protección Civil en un año de mucha actividad y ha destacado la "profesionalidad" que han demostrado, con una especial atención al personal del Centro 112.

De estos últimos ha valorado "su esfuerzo, compromiso y dedicación", puesto que su trabajo requiere "de un plus de implicación y vocación de servicio, del que aquí hay de sobra", ha elogiado, mostrando su "orgullo" por los profesionales de 'la sala'.

Urrutia ha mostrado también "su debilidad" por el área de emergencias y ha resaltado su compromiso y el de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, de contar con un Sistema autonómico de Protección Civil y atención de emergencias "fuerte y dotado con los recursos materiales y personales necesarios".