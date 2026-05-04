El 112 pide aumentar la precaución en la carretera por "lluvia intensa"

Archivo - Varios coches circulan por una carretera mojada - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria ha pedido aumentar la precaución en las carreteras ante la "lluvia intensa" en la mayor parte de la comunidad autónoma este lunes.

En una publicación en sus redes sociales ha recomendado a los conductores moderar la velocidad, incrementar la distancia de seguridad y no realizar maniobras bruscas.

También ha recordado que los neumáticos pierden adherencia a la vía y ha llamado a evitar riesgos y avisar al 112 ante cualquier emergencia.

Hasta este mediodía, toda Cantabria a excepción de Liébana está en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias.

Así, las precipitaciones podrían dejar en el litoral, en el centro y valle de Villaverde y en la Cantabria del Ebro hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El domingo por la tarde se registraron en diversos puntos de la comunidad autónoma chubascos intensos que provocaron algunas inundaciones, varias de ellas localizadas en Santander, e incidencias en las carreteras de la región, con algunos cortes de carreteras.

En la A-67 se registró sobre las 16.00 horas un accidente múltiple en la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura de Los Corrales de Buelna, en la que hubo 20 heridos leves y 18 vehículos implicados, debido al granizo y las fuertes lluvias en la zona.

En la Autovía del Cantábrico (A-8), a su paso por Cabezón de la Sal y en sentido Vizcaya, y en un momento de intensa lluvia en la zona, colisionaron tres vehículos.