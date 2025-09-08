Unas 1.200 cabezas de ganado y 58 ganaderías participan en la Feria Virgen del Camino de Molledo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha celebrado hoy el "éxito" de la Feria Virgen del Camino en Molledo, que ha contado con la participación de 1.200 cabezas de ganado bovino, ovino y caballar, de 58 ganaderías, superando "con creces" las cifras de años anteriores.

Los ganaderos han recibido una prima por asistencia, además de premios y trofeos gracias a la colaboración también de comercios y ayuntamientos vecinos.

Susinos ha recorrido el recinto ferial, acompañada por el alcalde, Joaquín Villegas, y otras autoridades locales, ha elogiado la excelencia de los ejemplares presentados y subrayado la importancia de este tipo de eventos para la promoción y valorización de la ganadería cántabra, así como para el desarrollo del sector rural en su conjunto, ha informado el Gobierno.

"Esta feria es una muestra clara de la calidad de la ganadería de Cantabria, que continúa siendo un pilar fundamental de nuestra economía", ha remarcado la consejera, para quien la participación de ganaderos en este evento es un "claro reflejo del esfuerzo y dedicación de nuestros profesionales".

En su recorrido, la consejera ha tenido la oportunidad de conversar con ganaderos y asistentes y ha trasladado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la modernización y sostenibilidad del sector.

El alcalde ha agradecido la presencia de la consejera en la Feria, así como de otras autoridades como la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, "porque el sector ganadero se enfrenta a retos continuos en un entorno cada vez más competitivo y necesita verse apoyado por las instituciones", ha dicho.

Han acompañado a la consejera los alcaldes de Valdáliga, Lorenzo González, y la de Cabuérniga, Rosa Fernández durante el recorrido a la feria, a la que también se han acercado alcaldes municipios colindantes como Bárcena de Pie de Concha, Anievas, Ruente y Arenas de Iguña.