Unas 150 personas se manifiestan en Santander en la tercera huelga del comercio textil: "Hoy no se compra"

Manifestación en Santander del comercio textil y del calzado - EUROPA PRESS

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas --según datos de la Policía Local-- se han manifestado este mediodía en Santander en la tercera jornada de huelga convocada por el sindicato UGT en la región en el sector del comercio textil y de calzado y contra el convenio estatal de la patronal de grandes empresas del sector ARTE. Se une así a la convocatoria nacional de este sábado.

La protesta se ha llevado a cabo bajo una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Convenio ARTE no. Ni un derecho menos' y ha recorrido las principales vías de la ciudad. Así, ha partido de la Plaza del Ayuntamiento y ha atravesado las calles Calvo Sotelo, Juan de Herrera, Isabel II y Lealtad hasta el establecimiento principal de Zara, donde, entre pitidos, se ha gritado: 'hoy no se compra'.

Además de distintas proclamas, como 'Queremos nuestro convenio de Cantabria', los asistentes han portado pancartas con lemas como 'ARTE, Cantabria dice NO' o 'ARTE a otra parte'.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al inicio de la marcha, la secretaria de Comercio de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha reiterado que las trabajadoras del sector siguen "en la lucha" hasta conseguir que el convenio de ARTE deje fuera al autonómico, que la patronal ha impugnado.

Según ha criticado, con esto pretende "echar abajo" el convenio cántabro y que las trabajadoras en la región "pierdan todas las condiciones que tienen" que "son muy buenas". "No estamos dispuestos a dejar morir este convenio", ha insistido.

En cuanto al Consejo de Relaciones Laborales que ha convocado el Gobierno de Cantabria para fomentar el diálogo en el conflicto, la sindicalista espera que de él salga que la comunidad quede fuera del convenio ARTE, como así lo está País Vasco.

"Es lo que pedimos desde el primer día, no pedimos más, que nos dejen como estamos y que las trabajadoras del textil puedan seguir negociando el convenio de Cantabria", ha aseverado.

Entre los asistentes a esta movilización han estado varios representantes del PSOE, como su secretario general, Pedro Casares, y su portavoz parlamentario, Mario Iglesias.

Con su presencia han mostrado el apoyo de la formación a las trabajadoras del sector en la comunidad, como Casares ha dicho a la prensa.

"Trasladamos todo nuestro apoyo a las trabajadoras que están luchando por sus derechos laborales", ha señalado el también delegado del Gobierno, quien ha denunciado que el convenio estatal --con el que la patronal ha llegado a un preacuerdo con CCOO y FETICO-- "amenaza con recortes muy importantes en las condiciones de trabajo" de estas profesionales en la región.

Por ello, ha reiterado el apoyo del PSOE y ha afirmado que el partido no está dispuesto a que nuevos convenios "reduzcan los derechos de la clase trabajadora", lo que también ha unido a que se está decidiendo un modelo de futuro.

"Un modelo donde se repartan los beneficios entre los trabajadores que crean riqueza con las empresas o un modelo donde las empresas concentren cada vez más los beneficios", ha planteado el líder de los socialistas cántabros.

VALLE REAL

Además de esta manifestación en Santander, UGT también ha convocado otra en Valle Real a partir de las 16.00 horas. Saldrá de la rotonda pequeña del centro comercial hasta la rotonda grande por la carretera del parking y hasta la entrada del complejo en Maliaño.