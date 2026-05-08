Unos 1.500 atletas de toda España participarán el domingo en la 'Media Maratón, 5 km y 10 km de Santander'

Media Maratón. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.500 atletas de toda España participarán este domingo, 10 de mayo, en la 'Media Maratón, 5 km y 10 km Ciudad de Santander 2026', organizada por la Peña Fondo Cantabria, Gedsports y en colaboración con el Ayuntamiento.

Las tres pruebas, de 5, 10 y 21 kilómetros (Media Maratón), partirán a las 9.00 horas, con salida y llegada en el Paseo Pereda, y contarán con premios para los tres primeros clasificados en cada categoría.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, que ha detallado los pormenores de estas carreras junto a Guillermo Pedrajo, de Gedsports, ha explicado que el recorrido, que discurre por algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, ha sido diseñado pensando en el bienestar del deportista y en la belleza del entorno.

De esta manera, los participantes podrán disfrutar de un circuito costero que pone en valor el paisaje urbano de Santander y permite a los corredores vivir la experiencia de correr entre mar y ciudad.

Pellón ha asegurado que se espera una "gran participación", ya que las inscripciones, que ya están completas, se han cerrado con 1.500 personas, y ha animado a los santanderinos a sumarse a esta cita emblemática en el calendario del atletismo, que ya se ha consolidado como "una auténtica fiesta del deporte" por su arraigo y poder de convocatoria.

El Consistorio ha mostrado su reconocimiento a la Peña Fondo Cantabria por la organización esta carrera y por las múltiples iniciativas deportivas y sociales que promueve, y ha mostrado su agradecimiento a todas las entidades que colaboran para que esta prueba sea posible.

También ha puesto en valor el trabajo conjunto y la colaboración entre instituciones públicas, empresas privadas y asociaciones ciudadanas, como ejemplo para promover proyectos exitosos que beneficien a toda la ciudad.