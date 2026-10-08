La S-20 se cierra al tráfico esta noche en la zona del túnel de la Albericia por un simulacro - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El túnel de La Albericia acogerá esta noche un simulacro de accidente que obligará a cerrar el tráfico en la S-20, de los kilómetros 0 al 2, en ambos sentidos, desde las 23.00 horas de hoy y hasta las 4.00 horas de mañana viernes, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará un simulacro de accidente con implicación de mercancías peligrosas en el túnel de La Albericia ubicado en el kilómetro 0,5 de la S-20.

Según ha informado el departamento de Óscar Puente, el objetivo del simulacro es evaluar la coordinación de todos los implicados (servicios de emergencia, gestores del túnel, protección civil, etcétera) en un supuesto caso de accidente en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria, así como evacuar a los usuarios del túnel.

Para realizar el simulacro, y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se cortará el tráfico en el citado tramo de la S-20 y se habilitarán itinerarios alternativos, debidamente señalizados, desde el enlace de Rucandial, situado en el kilómetro 2 de la S-20, y desde la glorieta de La Albericia.