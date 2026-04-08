Unos 200 investigadores internacionales abordan la perspectiva de género en la docencia en el Congreso de AUDEM - UC

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 investigadoras e investigadoras de distintas universidades del mundo (españolas, europeas o iberoamericanas) participan en el XIV Congreso Internacional de AUDEN 'Miradas Feministas. Investigación y docencia: Hacia un futuro inclusivo' que se celebra desde este miércoles 8 al viernes 10 en la Biblioteca Central de Cantabria.

Codirigido por la catedrática del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cantabria, Raquel Gutiérrez, la profesora de la UC, Sandra García Rodríguez, y la profesora de la Universidad de Sevilla, Eva María Moreno Lago, este congreso tiene por objeto realizar un trabajo conjunto para abordar "cómo llevar la perspectiva de género a las aulas" en todos los niveles educativos, según ha explicado Gutiérrez.

Así, los dos principales ejes del XIV Congreso Internacional AUDEM son la investigación y la docencia, según ha expuesto García Rodríguez, quien ha apuntado que, a partir de las investigaciones personales de cada uno de los asistentes, se está evaluando "cómo aplicarlas a las aulas y añadir perspectivas docentes más críticas, más inclusivas, e incorporar nuevas escritoras o nuevas formas de leer los textos".

El XIV Congreso Internacional de AUDEM 'Miradas Feministas. Investigación y docencia: Hacia un futuro inclusivo' ha sido inaugurado esta mañana por la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la concejal de Cultura de Santander, Noemí Méndez Fernández, y la directora de la Sociedad Regional de Cultura, María Fernández-Rosillo Torcida.

López ha destacado que el congreso "aborda cuestiones esenciales" como los marcos teóricos del feminismo, la coeducación, las políticas de igualdad, la violencia sexista en el ámbito universitario, la revisión de los materiales docentes o la innovación educativa con perspectiva de género.

"Ahí reside una de las claves de este congreso: en entender que la investigación y la docencia no son ámbitos separados, sino profundamente interconectados", ha subrayado.

De hecho, ha hecho hincapié en que la Universidad tiene "una responsabilidad importante. No solo como espacio de generación de conocimiento, sino como institución que forma a las futuras generaciones".

Por su parte, González Revuelta ha subrayado el respaldo del Parlamento a todas las iniciativas que, como este congreso, "trabajan para superar el olvido o marginación de las mujeres en el desarrollo de la sociedad y de la cultura".

En este sentido, ha recordado algunas de las acciones impulsadas recientemente desde la institución, como la exposición dedicada a la escritora Concha Espina, que se acaba de clausurar, o la conferencia que se celebrará sobre Matilde de la Torre. "Queremos que nuestras autoras sean más conocidas, mejor valoradas, y que haya sobre ellas más investigaciones y más actividades", ha afirmado.

Además, la presidenta ha señalado que "hay una invisibilidad de las mujeres en el canon literario de nuestro sistema educativo, y eso requiere revisión y corrección".

XIV CONGRESO INTERNACIONAL AUDEM

La organización de este XIV Congreso Internacional ha partido de la Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres (AUDEM) y en su financiación han colaborado de la Universidad de Cantabria, a través del Vicerrectorado de Investigación y el Departamento de Filología, y la Sociedad Menéndez Pelayo.

El congreso se desarrollará durante tres jornadas que albergarán un total de 17 mesas de debate y la Asamblea de la AUCEM que tendrán lugar en el Salón de Actos, en las salas Covalanas y El Soplao y en el Salón de Plenos.

La primera jornada incluye siete mesas cuyos ejes serán: materiales, manuales y diseño de recursos didácticos; interseccionalidad, justicia y educación para la igualdad; canon, exilio y escritura femenina; escritoras, memoria y márgenes; prácticas docentes feministas en el aula, y conferencias plenarias.

Las mesas del segundo día abordaran canon, cuerpo y escrituras feministas; violencia de género, cuidados y comunidad educativa; innovación docente y perspectiva de género en didácticas específicas; escritura femenina y relecturas críticas; escritoras italianas, historia intelectual y pensamiento político; interseccionalidad, lenguaje y traducción, y conferencias plenarias.

La última jornada acogerá el análisis de canon, autoras y relecturas feministas; prácticas docentes y experiencias inclusivas, y conferencias plenarias; además de la Asamblea de AUCEM y la clausura.

Aparte de las ponencias presenciales, habrá 33 conferencias que se realizarán en vídeo.