UC y Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria colaborarán para impulsar la empleabilidad de los estudiantes

La UC y el Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria firman un convenio para impulsar la empleabilidad - UC

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria, Fernando Rodríguez Puertas, han firmado este miércoles un convenio marco de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de reforzar la formación práctica de los estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial y potenciar su inserción en el mercado laboral, especialmente en el ámbito industrial, entre otras acciones.

Algunas de las acciones futuras de colaboración serán la cooperación en programas de formación, participación en proyectos conjuntos tanto de ámbito nacional como internacional, asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades y cesión para el uso de instalaciones, ha informado la institución académica.

López he explicado este convenio "refuerza una estrategia de colaboración entre la Universidad y los ámbitos profesionales orientado tanto a garantizar la mejor empleabilidad de los egresados tanto a niveles de grado como de máster, así como la conexión con el mundo empresarial, "en esa labor de transferencia de conocimiento y de asegurarnos siempre que la formación que estamos dando es la más adecuada en cada momento".

Por su parte, Rodríguez Puertas ha señalado que el acuerdo marco suscrito "tiene una vocación de continuidad, no es algo puntual, sino que queremos desarrollar una relación a muy largo plazo con la Universidad".

"El objetivo último del convenio es mejorar de forma tangible la empleabilidad de los futuros ingenieros industriales, favoreciendo una transición más fluida entre la formación universitaria y el ejercicio profesional, al tiempo que se refuerza la conexión entre la Universidad y el tejido industrial", ha añadido.

Este acuerdo se enmarca en la voluntad compartida de fomentar el desarrollo industrial y reforzar la colaboración con las instituciones académicas responsables de la formación de futuros ingenieros industriales. Gracias a esta alianza, ambas entidades cooperarán en diversas líneas de trabajo, destacando especialmente el impulso de iniciativas orientadas a mejorar la empleabilidad de los estudiantes del máster, ha destacado la UC.

En este contexto, el Colegio usará su "situación privilegiada" como nexo entre el entorno académico y el tejido empresarial industrial para facilitar la realización de prácticas en empresas del sector. Esta colaboración contribuirá a que las prácticas, desarrolladas dentro de los procedimientos reglados de la UC, se lleven a cabo con mayor eficacia y satisfacción para todas las partes implicadas.

En el acto de la firma del convenio, celebrado en el Pabellón de Gobierno universitario, también participaron el director de la ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Tomás Fernández Ibáñez; la subdirectora y jefa de Estudios en Ingeniería Industrial, Yolanda Lechuga Solaegui; así como Fernando Mantilla Peñalba, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, y Eduardo Fernández Bolivar, director de gestión del Colegio.